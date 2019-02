Marc Bergevin va s’en tenir à son plan

Nous sommes à 11 jours de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

Marc Bergevin transigera-t-il de nouveau ? Pourrait-il dénicher un défenseur gaucher ayant les capacités d’évoluer avec Shea Weber ? Faisons l’exercice.

Regardons d’abord du côté des défenseurs expérimentés qui seront admissibles à l’autonomie complète à la fin de la saison. On en compte deux qui sont Jay Bouwmeester, des Blues de Saint Louis, et Alex Edler, des Canucks de Vancouver. Ce dernier est toutefois inactif pour au moins une semaine en raison d’une commotion cérébrale.

La question est de savoir, dans un premier temps, si l’une ou l’autre de ces équipes est disposée à se départir de son joueur. Après avoir connu une première moitié de saison difficile, les Blues sont maintenant en position de participer aux séries.

Bouwmeester a retrouvé ses moyens après avoir été laissé de côté pour quelques matchs en début de saison. Depuis un mois, il est utilisé plus de 20 minutes par rencontre, son temps de jeu ayant atteint des pointes supérieures de 23 minutes dans six matchs au cours de cette période.

Les Canucks sont eux aussi dans la course aux séries.

Autres candidats

Voulez-vous des noms de joueurs avec des contrats à long terme ?

En voici quelques-uns : Cam Fowler et Hampus Lindholm, des Ducks d’Anaheim ; Alec Martinez, des Kings de Los Angeles ; et Oscar Klefbom, des Oilers d’Edmonton.

Quel serait le prix à payer ?

Fowler coûterait les yeux de la tête ! Pour ce qui est des trois autres, revoyons la transaction qui a envoyé Jake Muzzin de Los Angeles à Toronto.

Les Maple Leafs ont cédé aux Kings Carl Grundstrom, un attaquant étiqueté comme un bon espoir, ainsi que le défenseur d’âge junior Sean Durzi, qu’ils n’avaient pas mis sous contrat, et leur choix de première ronde au prochain repêchage.

Garder ses acquis

La conclusion va de soi. Il faut être réaliste. Victor Mete, ou quelqu’un d’autre au sein de la formation, restera le compagnon d’armes de Weber.

On ne peut blâmer Bergevin de vouloir garder intact le noyau de son équipe et de tenir aux jeunes joueurs d’avenir de l’organisation comme à la prunelle de ses yeux. L’un deux, Ryan Poehling, pourrait d’ailleurs s’amener en renfort à la fin de sa saison universitaire, à la fin de mars.

À ce que je sache, rares étaient ceux qui s’attendaient à ce que le Canadien connaisse une telle saison. Le Tricolore est en très bonne position pour prendre part aux séries, mais il ne faut pas penser que la coupe Stanley défilera en ville en juin.

Chaque chose en son temps, même si vous n’en pouvez plus d’attendre un championnat.

Chimie protégée

En faisant l’acquisition de Dale Weise et de Nate Thompson, Bergevin s’est assuré de ne pas déranger la bonne chimie qui règne au sein de son équipe.

Weise est revenu à Montréal en courant tandis que Thompson a modifié la clause de non-échange qui figurait dans son contrat pour quitter les palmiers de la Californie à la faveur de nos hivers. Le Canadien faisait partie des 10 équipes auxquelles il ne voulait pas être échangé, mais la belle tenue de l’équipe l’a incité à réviser sa position.

À propos, comment un joueur de son calibre pouvait-il détenir un droit pareil dans son entente qui, soit dit en passant, prend fin cette saison ?

Comprends pas.

N’oubliez pas un toit rétractable

Le choix du bassin Peel comme site potentiel pour la construction d’un stade de baseball était prévisible.

L’endroit faisait partie des emplacements répertoriés dans l’étude de faisabilité du retour d’une équipe de la MLB à Montréal, déposé en décembre 2013. Denis Coderre avait une photo montage dans son bureau lorsqu’il était à la mairie.

Le groupe d’investisseurs, ayant à sa tête Stephen Bronfman, poursuit donc son travail de préparation en attendant un signe du commissaire Rob Manfred.

S’il semble acquis qu’une station du REM serait à proximité du stade projeté, il ne faudrait pas oublier d’y installer un toit rétractable. Je l’ai dit et je le répète : ce serait primordial !

Leblanc chanceux malgré tout

J’ai toujours pensé que les choses étaient allées trop vite pour Louis Leblanc.

En l’espace de cinq ans, il était passé de la Ligue midget AAA à la USHL (circuit junior préparatoire à la NCAA), puis à la NCAA (Université Harvard), à la LHJMQ (Junior de Montréal), à la Ligue américaine (Bulldogs de Hamilton) et à la LNH (Canadien).

Six ligues de calibres différents en cinq ans !

On peut toujours dire que Patrice Bergeron n’a mis que deux ans pour faire la transition entre le midget AAA, le junior majeur et la Ligue nationale. Mais n’est pas Patrice Bergeron qui veut.

Leblanc aurait dû faire ses quatre ans à Harvard à l’époque. D’abord, c’était toute une occasion qui s’offrait à lui sur le plan académique. Il serait sorti avec un diplôme et une plus grande maturité physique et mentale. Il aurait été mieux préparé pour les rangs professionnels.

À 25 ans, le hockey en avait déjà terminé avec lui. Heureusement, il s’en est très bien sorti. Il est retourné à Harvard afin de reprendre ses études. Il obtiendra son diplôme en mai prochain.

Un travail l’attend à la firme CMA de Boston, où il agira à titre de consultant auprès d’entreprises de télécommunications et de technologies des médias.

Souhaitons-lui une belle carrière.