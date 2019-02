Ministre ou directeur d’école?

Y a-t-il si peu à faire pour un ministre de l’Éducation pour qu’il en soit rendu à jouer au directeur de toutes les écoles québécoises et à régir la durée de la récréation? Gaétan Barrette comme ministre de la Santé était tombé dans les mêmes travers en voulant se faire le directeur général de tous les centres hospitaliers du Québec. Le rôle d’un ministre est de contribuer à l’édification des grandes politiques publiques qui favoriseront l’essor du Québec et non de se laisser sombrer dans l’opérationnel du quotidien!

Il existe une grande différence entre les idées novatrices appuyées sur des fondements solides et les préjugés forgés sur le populisme ambiant. L’écart est encore plus grand entre le politicien centré sur l’amélioration du sort de ses concitoyens et celui qui s’active pour le paraître. Je ne sais pas encore à quel enseigne se loge le ministre Jean-François Roberge, mais sa sortie sur les récréations le classe plutôt du côté des activistes qui colportent les mythes qui peuvent les rendre intéressants.

Les attentes sont élevées en matière d’éducation et à bon droit. Nous retrouvons un large consensus sur l’importance de l’éducation pour le développement du Québec, tant au plan social qu’économique. Elle contribue à l’édification de la citoyenneté, à la formation de travailleurs compétents et à l’amélioration des indicateurs de santé. La mission est fort lourde pour le ministre et nous ne pouvons que déplorer qu’il s’égare dans les détails ou qu’il veuille faire de la petite politique quand les défis sont aussi impressionnants.

Ce genre de comportement a généré dans les milieux universitaires et de la recherche, depuis une vingtaine d’années, des débats et des ambitions pour extraire l’éducation du champ politique. Il n’y a pas que ces milieux qui en ont soupé avec la politicaillerie alors que se multiplient diverses initiatives dans la société civile et que maintes associations, y compris syndicales, voudraient avoir plus de mainmise sur le développement de l’éducation. Les propositions d’ordre professionnel, d’institut de recherche ou de centre d’excellence découlent souvent de ce ras-le-bol à l’égard du ministère de l’Éducation.

Pourtant, l’éducation est une responsabilité nationale et il appartient à l’État d’en tracer la mission et les buts. L’établissement d’un socle commun de connaissances et de compétences, les programmes, la diplomation, les budgets conséquents sont quelques-unes des responsabilités qui incombent au ministère. Le ministre en aurait déjà plein les bras avec ces enjeux sans se perdre dans les récréations. Sa sortie donne l’impression qu’il s’est fait endormir par ses fonctionnaires qui ne voudraient pas le voir s’attaquer aux failles des programmes de formation actuels. Il n’est pas plus rassurant de le voir s’émoustiller sur son projet de maternelle quatre ans sans même avoir posé un diagnostic sur les carences du système actuel et projeter en quoi leur mise en place améliorera la situation.

Le ministre a le potentiel pour améliorer notre système d’éducation, mais il devra éviter de s’égarer sur des vétilles et plutôt s’employer à mobiliser les ressources de première ligne.