Mises en demeure de l’aéroport de Québec: 3 des 26 personnes visées ne sont plus à leur emploi d’origine

Trois des 26 personnes ayant reçu des mises en demeure de l’aéroport de Québec, il y a deux semaines, ne travaillent même plus à leur emploi d’origine, s’est étonné Régis Labeaume.

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir, jeudi après-midi, en marge d’un point de presse. «Imaginez-vous qu’ils (les responsables de l’aéroport) ont envoyé des mises en demeure à une adjointe administrative qui ne travaille plus à l’entreprise où elle était. Elle est à la retraite! Une autre dirigeait une organisation, l’a quittée il y a plus d’un an et n’a jamais participé à une seule réunion du Comité (de travail sur l’accessibilité aérienne). Et une autre personne n’est même plus à l’organisation depuis un bout», a-t-il énuméré.

Selon le maire, «il faut vraiment le faire (...) c’est un peu fou là». Les avocats de la Ville sont en train de «sécuriser» les 26 personnes ayant reçu des mises en demeure.

Au moment d’écrire ces lignes, jeudi en fin d’après-midi, l’aéroport de Québec n’avait toujours pas rappelé Le Journal.

Depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre l’aéroport de Québec et l’administration municipale.