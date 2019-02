«Mon plan B est aussi bon que mon plan A»

Le botteur Vincent Blanchard poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Joueur par excellence sur les unités spéciales dans le circuit collégial Division 1 au cours de la dernière saison, le botteur du campus Notre-Dame-de-Foy a discuté avec quelques équipes de la NCAA et garde la porte ouverte, mais il a arrêté son choix s’il demeure au Canada.

« J’ai parlé à Oregon State, Purdue et Texas State, mais aucune équipe ne m’a encore offert une bourse, a raconté Blanchard. Je vais suivre des cours d’anglais pour me préparer pour mon test SAT en avril à McGill. Si ça ne marche pas, j’ai déjà mon plan B qui est aussi bon que mon plan A et je ne serai pas déçu. »

En fin de semaine dernière, Blanchard devait participer à un camp de botteurs de Chris Sailer, en Arizona, mais il a dû modifier ses plans.

Repos nécessaire

« Le docteur m’a conseillé de prendre une pause en raison d’une blessure à une hanche, a-t-il expliqué. J’ai fait tellement un gros volume au cours des dernières semaines afin de me préparer pour le camp de Las Vegas. Comme botteur, tu fais toujours le même mouvement et ce n’est pas terrible pour les hanches. »

« Je n’aurai pas besoin d’être opéré, mais je dois réduire le rythme, de poursuivre Blanchard. Au lieu de m’entraîner tous les jours, j’ai repris l’entraînement, mais seulement une fois ou deux par semaine. Quand la neige va fondre et qu’on pourra botter à l’extérieur, je vais reprendre l’entraînement de façon plus intensive. Je travaille en compagnie de Christopher Milo. »

Pourquoi Blanchard a-t-il opté pour le Rouge et Or qui mise déjà sur deux très bons botteurs en Dominic Lévesque et David Côté ?

« Le défi sera encore plus grand et je vais devoir mettre la barre plus haute, mais je suis capable de le faire, a-t-il souligné. Ça va me mettre au défi encore plus. Je botte actuellement avec Dominic et on s’entraide. »

Celle à laquelle il aspirait

« À Laval, je me joins à une équipe gagnante qui se rend souvent à la Coupe Vanier et où je serai bien encadré », d’ajouter celui qui a porté les couleurs des Cougars du collège Champlain à ses deux premières saisons collégiales.

« Laval est un programme qu’on peut pratiquement comparer à un programme de la NCAA. Plus jeune, c’est l’équipe avec laquelle je me disais que j’allais jouer », raconte Blanchard.

Botteur et receveur, Nathan Bolduc se greffera au Rouge et Or au camp d’entraînement.

Une offre que Bégin ne pouvait refuser

Jean-Philippe Bégin est le nouvel entraîneur-chef des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Coordonnateur défensif et des unités spéciales du Noir et Or de Valleyfield au cours des trois dernières saisons, Bégin prend la relève d’Alex Surprenant qui a accepté le poste de coordonnateur offensif avec les Stingers de Concordia.

« C’est un retour aux sources et une belle opportunité qui se présente, a souligné Bégin. Alex m’a contacté la semaine dernière et je ne pouvais pas refuser son offre. Je réalise un objectif en pouvant faire du football à temps plein. Je rentre en poste le 25 mars après avoir démissionné de mon poste d’enseignant au Collège Bourget. »

« En remplaçant Alex qui m’a coaché en 2010 et 2011 avec les Géants, j’ai des grosses chaussures à remplir, de poursuivre Bégin. On va travailler ensemble pour la transition. Tous les entraîneurs de position seront de retour, tout comme Mathieu Masseau qui délaissera son poste de coordonnateur défensif, faute de temps, mais qui continuera de s’impliquer. »

Bonne école

Bégin vivra sa première expérience comme entraîneur-chef.

« Il s’agit d’un très beau défi, a-t-il reconnu. J’ai énormément appris d’un gars comme Maxime Bérubé à Valleyfield et de Patrick Lauzon et Steve Landry. J’ai aussi eu de bons modèles pendant mes années avec le Rouge et Or. Pour ces raisons, j’estime que je suis prêt. »

Les deux autres coordonnateurs seront Francis Lapointe qui veillera sur l’offensive et Sébastien Lévesque qui dirigera les unités spéciales.

Les deux étaient des adjoints avec les Redmen de McGill l’an dernier. Lapointe occupera également le poste de coordonnateur du programme sport-études de l’école secondaire Joséphine-Dandurand.

Conflit

Entraîneur avec les Redmen depuis 2015 comme coordonnateur des unités spéciales et responsable du recrutement, Lévesque ne sera pas à temps plein avec les Géants.

« Je n’étais pas d’accord avec la culture d’équipe à McGill, a mentionné Lévesque pour expliquer son départ. Parce que c’est l’équipe à Ronald [Hilaire] et non la mienne, c’était à moi de partir. J’avais un conflit de valeurs. À Saint-Jean, je vais m’impliquer à la demande de Filipe Bastos qui est mon patron à D2 Technologie où je suis directeur de comptes pour Telus et qui s’implique financièrement dans la corporation des Géants. »