«MusiquePlus était mort depuis quelques années», selon Pierre Marchand

«MusiquePlus était mort depuis quelques années, a regretté aujourd'hui le fondateur de la chaîne, Pierre Marchand, en direct sur QUB radio. C’est malheureux, mais, aujourd’hui, j’assiste simplement à l’enterrement du nom.»

«Je trouve ça très triste», a-t-il ajouté à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord animée par Sophie Durocher.

«C’est sûr que, quand tu mets un enfant au monde, tu veux qu’il vive le plus longtemps possible et le mieux possible, a-t-il admis. J’ai été là pendant 23 ans à me donner corps et âme et à donner ma vie pour [une] chose [à laquelle] je croyais beaucoup», a-t-il insisté.

Virage numérique

En entrevue avec Sophie Durocher, Pierre Marchand a reproché à l’entreprise Astral d’avoir «carrément détruit» la chaîne, ne comprenant «pas comment MusiquePlus fonctionnait». L'entreprise détenait la chaîne avant son rachat par Groupe V Média.

On apprenait aujourd'hui que MusiquePlus disparaîtra des ondes cet été, 33 ans après sa fondation.«Est-ce que tu réalises que c’est l’âge du Christ?» a lancé M. Marchand à l'animatrice.

Pierre Marchand a aussi raconté avoir tenté de racheter la chaîne musicale qui, selon lui, n’a pas su prendre le virage numérique. «Tout mon plan d’affaires reposait sur le téléphone mobile et la tablette», a-t-il expliqué.

«J’ai trouvé ça dommage, parce que ce tournant-là, s’il avait été pris, MusiquePlus serait toujours là.»