Pas de panique dans le camp du Drakkar

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau aura une belle occasion de secouer sa torpeur, vendredi soir, lorsqu’il recevra la visite du Titan d’Acadie-Bathurst sur la patinoire du centre Henry-Leonard.

Doublés par les Tigres de Victoriaville à leurs deux dernières parties, les membres de l’équipage tenteront de rebondir face à la pire équipe du circuit Courteau, qui s’amène sur une série noire de 14 matchs consécutifs (fiche de 0-12-2) sans victoire.

Détenteurs d’un modeste bilan de deux gains et quatre revers au cours de leurs six dernières rencontres, les vikings du navire devront toutefois se retrousser les manches et afficher un meilleur jeu d’ensemble s’ils veulent connaître du succès.

«Nous traversons présentement notre première mauvaise séquence de la saison. Ce n’est pas comme si tout avait été de travers avant», a pris la peine de préciser l’entraîneur-chef Martin Bernard.

Le pilote et ses hommes n’entendent pas tout chambarder pour autant. «Pour une rare fois, nous faisons face à de l’adversité et c’est préférable de le vivre à ce moment-ci de l’année qu’un mois plus tard à l’aube des séries.»

Reste maintenant à voir comment les joueurs vont réagir. «Les gars sont embarqués sur la glace ce matin avec entrain et enthousiasme et savent très bien ce qu’ils doivent faire pour redresser la situation. Personne ne panique et l’important est de bien se concentrer sur le prochain match», a ajouté Bernard, qui reviendra avec son gardien de but numéro un Alex D’Orio.

Suspendu pour une partie à la suite d’une récente mise en échec à la tête, le vétéran Ethan Crossman reprendra sa place dans l’alignement tout comme Marc-Antoine Brouillette, laissé de côté lors du match de mercredi.

Fait à signaler, les deux joueurs avaient réussi des tours du chapeau, le 26 janvier dernier, quand le Drakkar avait écrasé le Titan par le pointage de 8-0 sur la glace du Centre régional K.C. Irving.

En bref

Limitée à deux maigres buts au cours des deux récentes défaites, l’offensive des Nord-Côtiers aura besoin du support de ses piliers offensifs comme son meilleur pointeur, le Russe Ivan Chekhovich, qui traverse une vilaine séquence de dix matchs d’affilée sans avoir fait scintiller la lumière rouge.