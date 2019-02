[PHOTOS] Pascale Picard: en toute simplicité

MONTRÉAL | Pascale Picard avait choisi l’écrin du Lion d’or, à Montréal, jeudi soir, pour présenter le premier spectacle de sa nouvelle tournée, durant laquelle les chansons de son dernier album, The Beauty We've Found prennent toute leur ampleur.

Simplement accompagnée d’une pianiste, Marie-Pierre Bellefeuille, et d’une contrebassiste, Marie-Pier Gagné, l’auteure-compositrice-interprète confirme la direction musicale plus douce et plus intime qu’elle souhaite donner à ses chansons, depuis la sortie de son quatrième disque.

Allégée de son band, Pascale Picard se révèle intense et profonde. Après avoir ouvert la soirée avec la chanson titre, elle a immédiatement enchaîné avec Tomorrow’s Another Day de son précédent opus, avant de s’amuser avec la très jolie Rock Bottom.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Sans fausse pudeur, Pascale Picard raconte les raisons qui l’ont éloignée de la scène montréalaise depuis 2016, à savoir la naissance de sa fille, qui va bientôt fêter ses deux ans.

Suivront les magnifiques Waltzing Disappointments, Five Minutes et In Town.

Atteinte d’une laryngite, elle a néanmoins pris quelques minutes en fin de première partie pour prendre une pastille et boire un peu d’eau, décidant même de couper une chanson pour aller reposer sa voix.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Étonnement vu les circonstances, sa voix est beaucoup plus mûre et surtout plus maîtrisée. Sur Our Christmas Song, elle est, par exemple, d’une douceur et d’une justesse parfaites. Avec cette formule en trio, féminin de surcroît, Pascale Picard semble s’assumer davantage comme chanteuse.

Au retour de l’entracte, elle a livré une magnifique version de La tempête, seule chanson qu’elle a écrite en français et qui figure sur son récent album. Cette chanson revêt un caractère particulier puisqu’elle l’a écrite à la mort de sa belle-mère, décédée d’un cancer.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Entre ses nouvelles chansons assez sombres et douloureuses, qui sont pourtant à l’opposé de son état d’esprit, elle a livré une superbe relecture de Constant Craving de K.D. Lang. Les succès d’avant sont aussi passés à la moulinette du nouveau son, et il en ressort de petits bijoux, comme la version de Smilin’!!, seule à la guitare, ou encore Gate 22, qui se déploie avec une intensité complètement différente de l’ancienne version.

En ce soir de Saint-Valentin, et pour célébrer les relations amoureuses dysfonctionnelles, le trio s’est même permis une reprise remplie d’humour de Runaway, avant que la chanteuse donne de la voix sur la splendide Haunted States.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

La simplicité sied parfaitement bien aux chansons de Pascale Picard, qui aurait eu tort de ne pas emprunter cette voie musicale plus proche des émotions qu’elle véhicule.