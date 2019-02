Que sont devenus ces 10 animateurs de MusiquePlus?

La fermeture de MusiquePlus annoncée ce jeudi marque la fin d’une époque pour bon nombre de Québécois qui ont grandi aux côtés de la fameuse chaîne musicale. Mais qu’en est-il de ces animateurs qui ont donné vie à sa programmation au fil des ans?

Voici ce que sont devenus aujourd’hui 10 d’entre eux!

Isabelle Desjardins

Depuis son passage en tant qu’animatrice de l’émission Plus sur commande, Isabelle Desjardins a abandonné le monde de la télévision et a même déménagé sur un nouveau continent. Conjointe du l’ancien joueur du Canadien David Desharnais, elle l’a suivi jusqu’en Russie, alors qu’il s’aligne désormais pour l’Avangard d’Omsk. Avec leur jeune fils Victor, ils forment un charmant trio!

Réjean «Rej» Laplanche

Qui ne se souvient pas de Rej, sa planche à roulette et son émission 123 Punk? À une époque où ce style de musique était au sommet de sa gloire, l’animateur était une véritable référence sur la scène québécoise. Après 16 ans à MusiquePlus, il est aujourd’hui aux commandes de l’émission Version originale (VO) à l’antenne d’ICI Radio-Canada Acadie, où il reçoit des artistes en entrevue et en performance.

Rebecca Makonnen

Photo courtoisie, ICI Radio-Canada Télé

VJ et reporter pendant près de six ans pour MusiquePlus au tout début de sa carrière, Rebecca Makonnen a interviewé plusieurs grands de la musique comme Bono, Coldplay ou encore Lenny Kravitz. Depuis, elle cumule depuis les projets d’envergure à la télévision et à la radio. On peut notamment l’entendre aujourd’hui à l’animation du magazine culturel On dira ce qu’on voudra sur les ondes d’ICI Première.

Nabi-Alexandre Chartier

Photo d'archives, courtoisie Pierre-Luc Moisan

À la tête d’innombrables émissions de MusiquePlus au début des années 2000 après avoir remporté la première édition du concours «VJ recherché», le sympathique Nabi-Alexandre Chartier œuvre maintenant depuis un bon moment pour Radio-Canada et participe aujourd’hui à plusieurs émissions d’ICI Première.

Anne-Marie Whithenshaw

Après un passage de près de quatre ans à MusiquePlus, l’animatrice a roulé sa bosse à la radio et à la télévision, particulièrement sur la scène culturelle. On peut la voir depuis plusieurs années à la barre de l’émission C’est juste de la TV. Elle cèdera néanmoins sa place pour la prochaine saison à Chantal Lamarre pendant qu’elle prendra soin de sa deuxième fille, née en décembre dernier!

Chéli Sauvé-Castonguay

Parlant de congé de maternité, c’était aussi récemment le cas de Chéli Sauvé-Castonguay, qui a accouché d’un deuxième enfant en 2018!

Claude Rajotte

Photo courtoisie

Les incroyables critiques musicales de Claude Rajotte à l’antenne de MusiquePlus en ont marqué plus d’un à travers les années grâce à son style... unique! Depuis mai 2018, il anime une émission hebdomadaire sur les ondes de CIBL 101,5.

Sonia Benezra

Véritable pilier de MusiquePlus, la grande Sonia Benezra a récemment signé son retour à l’animation télévisuelle avec Tout le monde aime sur les ondes de TVA. La chaleureuse et dynamique intervieweuse n’avait pas été à la barre d’une émission de télé depuis la fin de Benezra reçoit, diffusée à MusiMax.

Mathieu Marcotte

Photo courtoisie

VJ pour MusiquePlus de 2005 à 2009 (et doté d’une incroyable coupe de cheveux), Mathieu Marcotte a depuis pris le chemin de la radio à Québec, animant pendant six ans et demi à la station Rock 100,9 avant que celle-ci ne change de créneau, menant à une réorganisation du personnel. Il a depuis retrouvé un micro à l’antenne de WKND 91,9.

Véronique Cloutier

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Est-ce qu’on a vraiment besoin de vous faire une mise à jour au sujet de Véronique Cloutier? Vous n’avez qu’à ouvrir votre téléviseur!