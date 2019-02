Révolution 2 en préparation

Avec la présence de nombreuses écoles de danse à Québec, l’équipe de l’émission Révolution s’attend à voir beaucoup de monde lors des trois jours de préauditions qui commencent vendredi matin, à Québec.

Les danseurs amateurs et professionnels qui désirent être dans la course pour remporter la bourse finale de 100 000 $ sont conviés, vendredi, samedi et dimanche, entre 8 h et 20 h, au Hilton Québec.

Ces journées de préauditions sont ouvertes aux sept ans et plus. En solo, en duo, en groupe et dans tous les styles de danse.

« Ça va même jusqu’aux gens qui ont 107 ans, s’ils ont encore la forme pour danser », a indiqué Marianne Boulet, productrice au contenu de l’émission Révolution, lors d’un entretien.

Il n’est pas trop tard pour participer aux auditions de la prochaine saison de Révolution qui sera à l’antenne à l’automne.

Il faut s’inscrire sur un formulaire que l’on retrouve sur la page Facebook de l’émission et préparer, bien sûr, un numéro de danse.

Une fois l’inscription complétée, les candidats doivent se présenter aux auditions, où ils se produiront devant un jury constitué de gens de télé et de spécialistes en danse. Les candidats retenus seront contactés au début du mois d’avril.

Alexandre et Katerine Leblanc, de Team White, qui ont été les grands gagnants de l’automne dernier, et Yoherlandy, finaliste, seront présents. Tout comme l’égérie Sarah-Jeanne Labrosse.

« Si j’ai un conseil à donner aux candidats, c’est de présenter un numéro qui les représente le mieux et qu’ils maîtrisent. Il faut qu’ils soient à l’aise afin d’être prêts à casser la baraque », a-t-elle fait remarquer.

Bons et mieux préparés

Marianne Boulet sent un engouement inégalé à la suite des trois jours d’auditions qui ont eu lieu, les 1er, 2 et 3 février, à Montréal. Des supplémentaires ont été ajoutées les 2 et 3 mars.

« C’est enivrant de voir tout ce talent-là être présent aux auditions.

« La danse était déjà un phénomène, mais là, on le sent encore plus avec les effets de la première saison », a-t-elle précisé.

Les candidats sont bons et ils arrivent aussi mieux préparés.

« La chose était un peu abstraite, l’an dernier, lors des préauditions, mais on a vu, il y a deux semaines, des gens qui sont arrivés avec ce qu’on appelle des moments révolution. Ils ont préparé des choses et ils sont conscients de l’importance de ces moments. On n’a pas vu ça l’année dernière », a ajouté la productrice au contenu.