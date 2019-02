Sa plaque personnalisée ayant été refusée, il prend les grands moyens

Dave Assman, résident de Melville en Saskatchewan, s’est vu refuser sa demande d’obtention d’une plaque personnalisée.

Désireux d’obtenir une plaque sur laquelle serait indiqué son nom de famille que l’on doit prononcer «OSS-men» selon Canoë, il est allé en appel suite à la décision de la SGI (Saskatchewan Government Insurance). Sa demande a été rejetée.

Déçu de la tournure des événements, il a tout de même trouvé un moyen d’afficher son nom à l’arrière de son véhicule. En effet, il a apposé les lettres «ASSMAN» sur le hayon de son pick-up RAM.

Parce qu’il a le souci du détail à cœur, il a carrément reproduit une plaque d’immatriculation sur le hayon de son véhicule. Dans le haut, on y lit le nom de la province et dans le bas, on y voit la devise de la Saskatchewan, soit «Land of Living Skies».

Sur sa page Facebook, les internautes ont été des milliers à réagir, commenter et partager. L’un d’entre eux, Tim Cox, a commenté «Well at least I got mine!» (traduction: «Au moins, j’ai eu la mienne!»)

Comme dans un épisode de Seinfeld

Dans le 107e épisode de la série américaine Seinfeld, Cosmo Kramer se voit remettre la plaque «ASSMAN» pour sa Chevrolet Impala 1973. Désirant tirer avantage de cette histoire, il se stationne à un endroit réservé aux médecins en se faisant passer pour un proctologue.

Vous pouvez revoir la scène ci-dessous.