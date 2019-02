Série de la rivalité : le Canada riposte

L’équipe canadienne féminine de hockey a égalé la Série de la rivalité face aux Américaines en signant une victoire de 4 à 3 lors du deuxième match, disputé jeudi soir au Scotiabank Arena de Toronto.

La Québécoise Marie-Philip Poulin et l’Ontarienne Jamie Lee Rattray ont mené la formation canadienne en récoltant chacune un but et une mention d’aide. Rattray a d’ailleurs marqué le but gagnant en troisième période, sur une montée en zone adverse en compagnie de Laura Stacey et Blayre Turnbull.

Pour sa part, Poulin a inscrit les Canadiennes au tableau indicateur au premier vingt, en complétant le travail de Stacey et Rattray.

Des buts de Laura Fortino et de Brianne Jenner, inscrits en avantage numérique, au premier engagement, ont ensuite permis aux Canadiennes de prendre les devants 3 à 2 dans la rencontre.

Précédemment, Alex Carpenter et Hannah Brandt avaient secoué les cordages pour les États-Unis. Brianna Decker a été l’autre marqueuse pour la formation américaine.

Le troisième et dernier match de la Série de la rivalité entre les Canadiennes et les Américaines aura lieu dimanche après-midi, à Detroit.