Teasdale veut terminer en beauté

La troisième fois sera-t-elle la bonne pour Joël Teasdale ? Après être passé à un cheveu de soulever la coupe du Président lors des deux derniers printemps, le vétéran attaquant compte bien chasser le mauvais sort cette saison dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda.

Jamais deux sans trois, dit l’expression, mais dans le cas de l’espoir du Canadien, il veut être la dernière personne sur la planète à connaître sa signification.

Échangé par l’Armada de Blainville-Boisbriand durant la plus récente période des transactions, Teasdale s’est retrouvé au sein de la meilleure équipe de la LHJMQ.

Si rien n’est encore joué et que bien de l’eau coulera sous les ponts d’ici le déclenchement de la finale du circuit Courteau, Teasdale est parfaitement au courant de la dernière chance qui s’offre à lui de graver son nom sur le prestigieux trophée en étant membre de la meilleure équipe du circuit.

Les Huskies voguent sur une incroyable séquence de 17 gains de suite.

« Mon but n’est pas de retourner en finale et de la reperdre ! Mon but est d’aller gagner. C’est probablement ma dernière année junior et je vais tout donner pour l’avoir cette fois-ci », affirmait-il sans détour la semaine passée en entrevue au Journal lors de son passage à Québec.

« Oui, ça ferait du bien. C’est le but de tous les joueurs dans cette ligue-là et c’est là que je m’en vais. Au départ, les Huskies sont toujours compétitifs et figurent toujours parmi les meilleures équipes de la ligue. Ils ont une culture gagnante dans ce vestiaire et il y a des joueurs qui ont l’expérience d’avoir gagné la coupe. On est une équipe expérimentée. On s’en va tous dans la même direction », a ajouté Teasdale.

Prêt pour un nouveau départ

En 2017, l’Armada avait été balayée en finale par les Sea Dogs de Saint-Jean, alors que l’an dernier, le Titan d’Acadie-Bathurst s’était chargé en six matchs des hommes de Joël Bouchard pour obtenir son laissez-passer pour le tournoi de la Coupe Memorial.

Dans chacun de ces échecs, Teasdale a appris à la dure.

« On apprend un petit peu. Tu changes des affaires dans ce que tu as à faire. Ce que tu as fait, tu essaies de le reproduire avec un peu plus. Au cours du processus, tu t’en rends compte sur le moment [qu’il fallait apporter des ajustements] », a expliqué celui qui a amassé 33 buts et 63 points depuis le début de la campagne.

À 19 ans et avec un contrat en poche, Teasdale savait qu’il en était à ses derniers miles avec la formation des Laurentides.

Il n’a toutefois pas mis de temps à s’acclimater à son nouvel environnement, qui est sensiblement semblable selon lui à celui dans lequel il grandissait depuis trois saisons et demie.

« C’est quelque chose que j’envisageais d’être échangé pour aider une équipe à gagner un championnat, je l’avais derrière la tête. Je suis quand même un joueur assez établi dans la LHJMQ et je suis capable de jouer sur 200 pieds, ce que les équipes recherchent. »

« Les Huskies et l’Armada, c’est un peu la même philosophie. Il faut tout le temps se donner à 100 % et faire les petits détails. C’est le même style de jeu. C’est sûr qu’avec les Huskies, il y a plus de voyagement, mais je me suis adapté assez rapidement », a confié le patineur repentignois, surpris à son arrivée dans la ville du cuivre par le grand esprit d’équipe qui régnait.

Un coach gagnant

Teasdale aime être dirigé par le vétéran Mario Pouliot, qui a obtenu sa bague de champion de la Coupe Memorial à la barre du Titan, en mai dernier.

« On voit qu’il sait quoi faire. Il l’a vécu et il a gagné. On a tous confiance en lui et on fait ce qu’il dit parce qu’on le sait que c’est un super bon coach et qu’il est capable d’amener une équipe à la victoire », a conclu Teasdale.

Les États-Unis, toujours dans les cartons

Photo d’archives, Roby St-Gelais

Même si ses deux essais se sont avérés infructueux en sol américain, la LHJMQ « garde un œil ouvert » sur ce qui se passe chez nos voisins du sud pour tenter de percer à nouveau un jour le marché de la Nouvelle-Angleterre, selon son commissaire Gilles Courteau.

À l’heure actuelle, les villes potentielles qui pourraient accueillir une franchise de hockey junior possèdent des équipes professionnelles mineures de la ECHL ou de la Ligue américaine, ce qui freine les ardeurs des autorités de la LHJMQ.

« Je parle à tous les commissaires et s’il y a un trou qui se fait et qu’il n’y a aucun backup, j’ai demandé à ce qu’on me le fasse savoir pour qu’on rentre », a révélé M. Courteau en entrevue avec Le Journal dans les dernières semaines.

Depuis la disparition des Maineiacs de Lewiston en 2011, la LHJMQ est la seule des trois ligues canadiennes régionales à ne pas avoir d’adresse aux États-Unis.

La Ligue de l’Ontario (OHL) compte trois équipes, alors que la Ligue de l’Ouest (WHL) a même sa division américaine qui comporte cinq clubs.

« Ma plus grande déception, c’est de ne pas avoir eu du succès avec le volet des États-Unis. On a essayé avec Plattsburgh, avec Lewiston, et ça n’a pas fonctionné. On pourrait donner plusieurs raisons, mais ça n’a pas fonctionné », a noté le commissaire.

L’enjeu

Un retour au pays de l’Oncle Sam favoriserait le recrutement de joueurs américains, estime-t-il.

Surtout que la ligue doit rivaliser avec quelques-uns des plus prestigieux programmes de hockey universitaire implantés sur son territoire.

« Si on a du succès avec les joueurs des Maritimes, ce n’est pas seulement parce qu’on a l’exclusivité du territoire, mais parce qu’on est rentrés là et le monde connaît notre produit. Aux États-Unis, on ne peut pas penser tenir un Combine une fois par année et penser que tu vas amener 50 joueurs américains. Tu dois faire connaître ton produit. C’est comme ça que la Ligue de l’Ontario et la Ligue de l’Ouest fonctionnent. »

Inéquitable

D’aucuns croient cependant que le partage des territoires de la Ligue canadienne est inégal, puisqu’il laisse des miettes au « Q », comparativement aux plus grands bassins de hockeyeurs auxquels les deux autres circuits ont droit.

Une question pour le commissaire de la LCH, David Branch, qui gère aussi l’Ontario !

Dans le calepin...

Le changement d’entraîneur chez les Wildcats de Moncton a mis du temps avant d’apporter le vent de fraîcheur désiré, mais les trois dernières victoires des Wildcats ont freiné leur glissade au classement de la Conférence de l’Est et ont sans doute plu au nouveau pilote John Torchetti. Si tout n’est pas encore à point, l’équipe du Nouveau-Brunswick compile un dossier de 4-4-0-2 depuis l’arrivée de l’ancien instructeur de la LNH. À quatre points des Screaming Eagles du Cap-Breton et de la quatrième position, les Chats sauvages peuvent toujours espérer démarrer les prochaines séries à la maison. À la lumière des performances des hommes de Marc-André Dumont depuis un mois, il serait toutefois étonnant qu’ils perdent du terrain.

Rares sont les hockeyeurs de 17 ans qui portent le « C » sur leur chandail. Le Phœnix de Sherbrooke a décidé de faire fi de la tradition voulant que le titre de capitaine soit réservé uniquement aux vétérans, en accordant la responsabilité à l’attaquant

Samuel Poulin, plus tôt cette semaine. Le Phœnix avait opté pour la formule de quatre assistants depuis le début de la saison. Son éthique de travail, son leadership et son professionnalisme ont pesé en faveur de Poulin, qui est admissible à la prochaine séance de sélection de la LNH. En 54 matchs cette saison, il revendique 23 buts et 34 mentions d’aide.

Les Mooseheads de Halifax voient enfin la lumière au bout du tunnel dans le dossier du Tchèque Ostap Safin, blessé à la hanche depuis le Championnat mondial junior à la période des Fêtes. Selon le confrère Willy Palov, Safin renouera avec l’action d’ici une à deux semaines, soit à temps avant le début des prochaines séries éliminatoires. Son retour donnera une bouffée d’air à la troupe d’Éric Veilleux. Aux prises avec des ennuis de santé en début de saison, l’espoir des Oilers d’Edmonton n’a disputé que 10 matchs cette saison, incluant le dernier le 25 novembre, dans l’uniforme des Mooseheads, amassant neuf points.

Le face-à-face

Charle-Édouard D’Astous

Photo courtoisie

Océanic | Défenseur

Buts 14

Aides 46

Points 60

Différentiel +34

Félix Boivin

Photo courtoisie

Foreurs | Défenseur

Buts 8

Aides 39

Points 47

Différentiel -49

50: Le 13 février 2005, Sidney Crosby atteignait le plateau des 50 buts à son 50e match de la saison, disputé au Colisée de Rimouski.

1: Le Russe des Tigres de Victoriaville, Egor Serdyuk, trône au sommet des pointeurs chez les recrues avec 22 buts et 51 points en 50 rencontres.

17: Le 14 février 1997, Louis-Philippe Sévigny récolte une mention d’aide dans un 17e match de suite avec les Tigres, un record qui tient toujours chez les défenseurs.