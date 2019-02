Tempête de mercredi à Québec: la sécurité des cols blancs compromise, dénonce le syndicat

La Ville de Québec a «mis en jeu la sécurité» de ses propres employés, mercredi, en les forçant à rentrer au travail en pleine tempête, accuse le syndicat des cols blancs.

Le président du syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec, Réal Pleau, affirme que l’administration Labeaume aurait dû suivre l’exemple de la Ville de Lévis en fermant ses bureaux administratifs et ses établissements de sports et loisirs comme les gymnases, les piscines intérieures et les bibliothèques.

«Alors que tous les météorologues annonçaient la pire tempête de l’année, que les autorités policières et le ministère des Transports conseillaient aux citoyens de demeurer à la maison, que plusieurs entreprises avaient décidé de fermer leurs portes (...) la Ville de Québec faisait fi de la santé et de la sécurité de ses employés et allait à contre-courant de ses propres conseils en faisant rentrer ses employés», déplore M. Pleau.

En entrevue, M. Pleau accuse la Ville de «gambler avec la sécurité de ses employés». «On met les citoyens en danger. C’est évident qu’il faut répondre aux urgences en pleine tempête donc c’est sûr que nos employés du Centre 911 doivent rentrer. Ceux qui s’occupent aussi du déneigement doivent être en poste, mais elle est où l’urgence d’ouvrir une bibliothèque? On ne prend pas en considération nos membres», a-t-il pesté.

La deuxième fois en un an

C’est la deuxième fois en un an, insiste-t-il, que la Ville de Québec agit de la sorte et parle «des deux côtés de la bouche».

Lors du Sommet du G7, en juin 2018, les cols blancs avaient fait une sortie semblable, déplorant que l’hôtel de ville et d’autres locaux municipaux soient demeurés ouverts, alors que plusieurs bureaux gouvernementaux en haute-ville avaient fermé leurs portes de façon préventive, en prévision de heurts qui n'ont finalement jamais eu lieu.