Terrorisme: sept ans de prison pour une Ontarienne

TORONTO – Une sympathisante ontarienne du groupe armé État islamique (ÉI) a été condamnée aujourd'hui à sept ans de prison par une juge de la Cour supérieure de l'Ontario.

Le mois dernier, Rehab Dughmosh a été trouvée coupable des quatre chefs d’accusation qui pesaient sur elle pour avoir quitté le Canada en vue de participer aux activités d'un groupe terroriste.

«Les accusations découlent de la tentative de Mme Dughmosh, en avril 2016, de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs de l'ÉI, et d'avoir attaqué des gens avec un couteau et un bâton de golf dans un Canadian Tire de Scarborough, en Ontario, le 3 juin 2017», a souligné aujourd'hui le Service des poursuites pénales du Canada, chargé de poursuivre les infractions relevant de la compétence fédérale.

Des policiers et des employés avaient finalement maîtrisé Rehab Dughmosh le 3 juin 2017. Un employé avait été légèrement blessé lors des événements.