Un câlin destiné à «Maman triste»

J’aurais aimé pouvoir serrer dans mes bras la maman qui te disait à quel point son rôle de mère fut ingrat. Non pas que ses enfants ne l’aiment pas disait-elle, mais ils ne lui disent jamais à quel point elle fut importante dans leur vie et ça lui manque. Je voudrais juste lui dire que je suis une mère comme elle, et que c’est à partir du jour où j’ai décidé de ne plus rien attendre de mes enfants et de ne faire que ce qui me tentait, quitte parfois à les décevoir par mon absence de disponibilité pour les aider, que les miens ont commencé à s’apercevoir que j’existais. Sous une mère, il existe aussi une femme, qui a droit à sa vie.

Femme d’abord maman ensuite

J’aime beaucoup cette distinction que vous faites entre la femme et la mère, bien que ce ne soit pas simple de réussir un amalgame équilibré des deux.