Un CH remodelé face aux Predators

Le Canadien de Montréal devrait accueillir de nouveaux visages lorsqu’il croisera le fer avec les Predators de Nashville, jeudi soir, au Bridgestone Arena.

Effectivement, les attaquants Dale Weise et Nate Thompson - obtenus respectivement des Flyers de Philadelphie et des Kings de Los Angeles - ont été ajoutés à la formation bleu-blanc-rouge au cours des derniers jours et devraient être en uniforme.

Le défenseur Christian Folin, également acquis des Flyers, ne devrait toutefois pas prendre part au duel.

De son côté, l’arrière du CH Shea Weber disputera la 900e partie de sa carrière contre l’équipe qui l’a repêché au deuxième tour en 2003.

Le Canadien est au cœur d’une bonne séquence, ayant remporté sept de ses 10 derniers matchs. Il détient la place de première équipe repêchée dans l’Association de l’Est, avec une avance de deux points sur les Penguins de Pittsburgh. Ces derniers ont joué un match de plus.

Les Predators sont au deuxième rang de la section Centrale, à quatre points des Jets de Winnipeg.