Un député subit un malaise à l’Assemblée nationale

Le député de Gatineau Robert Bussière a subi un malaise au Salon bleu de l’Assemblée nationale, jeudi, tout juste après la période de questions.

On ne sait toujours pas ce qui s’est produit exactement. La Presse canadienne, qui a joint M. Bussière à l'hôpital, a révélé que ce n'était pas lié à son diabète.

Le député caquiste de Gatineau, Robert Bussière, a subi un malaise au Salon bleu. Il a été pris en charge par @drgbarrette, puis mis en retrait au salon des drapeaux, qu'il vient de quitter en marchant. #assnat #polqc #JDQ pic.twitter.com/9Y06d3qaod — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) 14 février 2019

M. Bussière a fait une publication sur Facebook, peu de temps après l’incident, dans laquelle il affirme se sentir bien.

«J'ai donné toute une frousse ce matin à mes collègues de l'Assemblée nationale....Je remercie mes collègues les Drs Gaétan Barrette et Lionel Carmant pour leur aide. Je suis en attente de passer quelques examens. Je vous rassure, je me sens bien. Merci à tous pour vos pensées et vos encouragements», a-t-il écrit.

