Un Québec extraordinairement riche !

C’est extraordinaire comme nous sommes riches. Enfin, nous devons être très riches parce que nous songeons à gaspiller notre argent dans trois projets pharaoniques qui ne nous rapporterons pas grand-chose collectivement.

Le nouveau stade de baseball

Prenez le projet de construction d’un deuxième stade à Montréal. D’abord, on se demande bien pourquoi le stade olympique ne conviendrait pas. Il serait supposément mal adapté au baseball. Curieusement, quand les Expos gagnaient, le stade était plein. Mais nous sommes très riches. Nous pouvons donc avoir deux grands stades à Montréal. Les terrains du bassin Peel sont convoités par les promoteurs du nouveau stade. Ces terrains seraient probablement bien plus rentables pour Montréal s’ils étaient développés autrement qu’avec un stade de baseball. Mais nous avons de l’argent à jeter par les fenêtres, c’est connu. En passant, est-ce que la ville a sondé les Montréalais sur leur prétendu enthousiasme pour le retour du baseball ?

Combien d’argent sera perdu si les beaux terrains du bassin Peel ne sont pas aménagés pour des habitations, mais pour un stade ? Quels impacts un nouveau stade aura-t-il sur la qualité de vie des Montréalais ? Combien coûteront les infrastructures d’électricité, d’égouts et de transports qui desserviront un nouveau stade ? Combien le nouveau stade coûtera-t-il à certains commerces qui seront désertés pendant les mach de baseball? Pourquoi la famille Bronfman a-t-elle besoin de nos sous à nous pour construire son stade à elle? Mystère. Mais puisque nous sommes très riches, ces questions n’ont sûrement aucune importance.

Une voie ferrée pour trains pépères

Un autre beau projet qui risque de nous coûter la peau des fesses et d’être inefficace est la nouvelle voie ferrée entre Montréal et Québec. Pendant des décennies, de multiples gouvernements nous ont fait rêver avec une ligne de TGV entre Québec et Windsor. Si nous nous étions décidés à construire un TGV dans les années ’80, la ligne de TGV serait aujourd’hui complètement payée. Mais pourquoi construire ce qu’il y a de mieux ? Les promoteurs nous proposent un TGF, un train dit à très grande fréquence. Comme si ce nouveau concept devait nous faire oublier le TGV et nous réjouir. Au début, la ligne que les promoteurs proposaient ramenait la durée du trajet entre Montréal et Québec à deux heures dix. Mais les nouveaux plans ne prévoient plus une liaison directe de centre-ville à centre-ville. Si bien qu’au total, en tenant compte des correspondances, la durée du trajet de la ligne projetée pourrait augmenter par-rapport à la durée de la ligne actuelle.

Faut-il signaler qu’en Chine et en Europe, de tels trajets se font en moins d’une heure, avec des TGV, à fréquence très rapide eux aussi ? Mais bon, le transport des cargaisons de pétrole augmente. Il y aura donc probablement de moins en moins de place pour les trains de passagers sur les vieilles lignes. Par-conséquent, les compagnies de chemin-de-fer ont pensé faire financer une nouvelle ligne de trains de passagers par l’État. Sans compter que cette nouvelle ligne finira bien elle aussi par être empruntée par des trains de marchandises.

À la fin de cette aventure, nous aurons financé une ligne ferroviaire digne des années 1960s avec une technologie de vieux bazous. Mais quelle importance, nous sommes riches, pourquoi ne pas construire une ligne de train qui sera déjà désuète avant sa mise en service ? Nous avons de l’argent à gaspiller.

La vente de la gestion de nos données numériques

Nous sommes incroyablement riches. Tellement que nous allons vendre la mine d’or de nos renseignements personnels à de grandes compagnies étrangères. Bien-sûr, notre parc informatique est vétuste. C’est que comme d’habitude, le gouvernement du Québec exploite sans vergogne ses fonctionnaires. Pas tous, pas les médecins, ni les haut-fonctionnaires, mais les autres peuvent toujours demander des salaires qui suivent le marché, ils ne les recevront pas. Alors souvent les meilleurs s’en vont. Le gouvernement ne parvient d’ailleurs pas à combler de nombreux postes vacants en informatique... Au point où le réseau présenterait maintenant des failles de sécurité importantes.

Que faire ? Investir plus d’argent dans les infrastructures informatiques ? Mieux payer les fonctionnaires ? Fi ! Nous sommes riches ! Nous allons vendre et devenir locataires de nos données. Au début, cela nous coûtera bien moins cher. Évidement, la plupart des informaticiens embauchés par les compagnies privées ne seront pas établis au Québec. Autant de salaires qui ne seront pas versés au Québec et qui ne feront pas rouler notre économie. Évidemment, les compagnies internationales vont un jour hausser le loyer que nous leur paierons pour héberger nos données. Et il n’y a pas de régie du logement des réseaux informatiques... Mais nous sommes riches, pourquoi tenir compte de ces calculs à long terme si ennuyants ? Et puis nous avons le bel exemple de la compagnie privée qui gère pour le gouvernement fédéral des salaires des fonctionnaires avec le système Phénix. Combien de dépassements de coûts déjà ? Attendez, j’oubliais presque : tout cela est sans importance, nous sommes riches ! Extraordinairement riches !