Un voyage évocateur dans le temps

« Ces objets souvent magnifiques, étonnants et même parfois étranges ont été témoins de notre histoire et de notre identité. Ils ont tous un pouvoir évocateur et qui éveille en nous des émotions », a lancé Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation, jeudi, lors du dévoilement d’une sélection de ces objets, au Centre national de conservation et d’études des collections.