Une page passionnante de l’Histoire

Ce livre, qui se lit aussi facilement qu’un roman, a été en 2017 l’un des gros coups de cœur de l’ancien président Barack Obama.

Tout comme Thomas B. Reverdy l’a fait avec Détroit dans le magnifique Il était une ville, la journaliste du Washington Post Amy Goldstein a eu l’idée de raconter l’essoufflement d’une autre grande ville industrielle des États-Unis : Janesville, au Wisconsin.

En 2008, quand la crise économique a obligé des milliers d’entreprises américaines à fermer leurs portes ou à licencier une bonne partie de leurs travailleurs, le constructeur automobile General Motors a dû se résigner à condamner l’usine de Janesville, qui était pourtant la plus ancienne du pays. Le 23 décembre de la même année, la toute dernière Chevrolet Tahoe sortira ainsi de sa chaîne de montage et 9000 personnes se retrouveront du jour au lendemain sans emploi.

Une suite émouvante

Le génie de l’auteure a été de raconter ce qui s’est passé par la suite, sans jamais nous donner l’impression de lire un essai ou une monographie. Car une fois l’usine fermée, bien des familles ont eu énormément de mal à joindre les deux bouts. Au-delà de la dimension historique qui nous aide vraiment à mieux comprendre l’évolution de Janesville et la mentalité de ses habitants, elle y a donc glissé beaucoup d’émotions à travers les voix d’ouvriers en chômage, d’assistants sociaux, de responsables locaux, d’entrepreneurs ou de retraités. Au fil des pages, on verra donc tous ces gens se serrer les coudes et s’organiser peu à peu pour faire face à la crise et tenter de donner un nouvel essor à leur municipalité.

Une très belle histoire. Et en plus, elle est vraie.

Frissons garantis

L’outsider

Photo courtoisie

Après avoir surpris ses lecteurs de la première heure avec une toute première trilogie policière (Mr. Mercedes, Carnets noirs et Fin de ronde), Stephen King a manifestement pris goût au genre, puisqu’il signe ici un nouveau polar... qui sera ce coup-ci mâtiné d’horreur !

Dans la petite ville de Flint City, Oklahoma, un gamin de 11 ans sera en effet violé, assassiné et partiellement dévoré avant d’être abandonné à moitié nu dans un parc public. Et pour une fois, les flics n’auront pas à enquêter pendant des lustres pour trouver le coupable, le tueur ayant laissé derrière lui une foultitude d’empreintes bien visibles.

Un suspect trop parfait

En ni une ni deux, Terry Maitland, l’entraîneur de l’équipe locale de baseball, sera ainsi arrêté et directement conduit en prison. En plus des empreintes qu’il aurait négligé d’effacer, plusieurs personnes l’ont aperçu le soir du meurtre en compagnie du petit Frankie Peterson. C’est donc là que le travail des policiers commencera à se corser : aussi surprenant que cela puisse paraître, Terry Maitland a un excellent alibi. Tellement excellent que Terry pourrait bientôt être innocenté malgré toutes les charges qui pèsent sur lui...

Un récit palpitant qui, à peine commencé, nous fait complètement décrocher de la réalité.

À lire aussi cette semaine

Outresable

Photo courtoisie

Dans cette dystopie, l’Amérique a été engloutie sous les sables et afin de ramener à la surface ses précieux trésors (puis les vendre aux plus offrants), les plongeurs d’élite sont capables de descendre jusqu’à 800 m de profondeur. Et puis il y a Danvar, la ville mythique. Pour essayer de la retrouver, certains d’entre eux seraient prêts à descendre deux fois plus bas... Un incontournable si on a aimé la célèbre trilogie Silo.

Mort sur le Tage

Photo courtoisie

Un bandeau jaune présente ce livre comme le polar portugais de l’année. Mais selon nous, « roman noir » aurait été plus juste, car même s’il y a une enquête, l’auteur nous permet surtout de découvrir les plus noirs dessous de Lisbonne, Alberto et Lourenço Teles, les fils d’un richissime homme d’affaires, ne faisant jamais dans la dentelle lorsqu’ils tournent des films pornos ou tuent. Une lecture divertissante qu’on avait ratée en grand format.

Cinéma en 30 secondes

Photo courtoisie

Ce tout nouvel opus de la collection « en 30 secondes » met le septième art à l’affiche. Quels sont les principaux inventeurs du cinéma ? Quels westerns sont entrés dans la légende ? Qu’est-ce que le « torture porn » ? Qui est l’interprète la plus nommée de l’histoire des Oscars ? À quoi se reconnaît un film culte ? Au total, une cinquantaine de rubriques qui nous aideront à parfaire rapidement nos connaissances.

Romanesque

Photo courtoisie

Racontée de façon étonnamment vivante (avec plein d’encadrés amusants !), cette folle aventure de la langue française remonte très loin en arrière pour en faire revivre toutes les grandes lignes. Au fil des pages, on ira ainsi de surprise en surprise, quantité de mots sonnant « bien gaulois » pouvant avoir des origines wisigothes, alamanes ou burgondes.