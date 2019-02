Voici la liste des 30 marchands qu'on retrouvera au Grand Marché

Les 30 marchands qui prendront place au futur Grand Marché ont été présentés jeudi.

Des produits du bleuet et de la cerise, au café, en passant par le chocolat, les pommes, les pâtisseries, les fruits de mer, l'émeu, les produits de l'érable et le fromage, la Ville a dévoilé les 30 marchands qui seront présents dans le Marché.

La Société des Alcools du Québec y aura aussi un kiosque.

«Chaque marchand et service qui prendra place dans le Grand Marché a été judicieusement choisi pour offrir des produits diversifiés», a lancé le maire de Québec, Régis Labeaume, qui vante l'offre qui est représentative des producteurs de la région. Il parle d'une «offre emblématique de notre terroir».

Cependant, les «épices» «exotiques» que le maire avait promis d'intégrer dans le Marché, ne sont pas légion. «Il faut que Mohamed puisse devenir membre de la Coop et il faut qu’il vende ses épices», avait-il illustré en 2016. «Ce n’est pas vrai qu’il va juste y avoir des tomates, du blé d’Inde et du céleri [...] Il faut que ce soit distinctif et que l’atmosphère te donne le goût d’y retourner.»

Le Marché ouvrira en juin 2019 et une fin de semaine d'activités sera organisée pour l'occasion.

Voici la liste des marchands :

Bleu Nature

Boucherie Florent et Fils

Accommodation Chalou

Brûlerie Rousseau

Cerisaie La Belle des Bois

Chocolat Harmonie

Cidrerie Verger Bilodeau

Cidrerie et Vergers Pedneault

Délices d'Antan

Délices de la Mer

Domaine de Lavoie

Domaine le Cageot

Émeu Charlevoix

Érablière Godbout

Ferme Québec-Oies

La Boîte à pain

La Tomaterie

Laiterie de Charlevoix

Le Pied bleu

Les Cochons tout ronds

Microbrasserie SNO

Miel des Ruisseaux

Miellerie Saint-Patrice

Paniers et Pigons

Pasta Si!

Productions horticoles Demers

SAQ

So-Cho le Saucissier

Volaille exquise

Plus de détails à venir...