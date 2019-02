Cette mini-maison en forêt est l'endroit idéal où passer la nuit en amoureux

Elle est toute colorée, toute petite, toute cute et elle vous donnera l’impression d’être un grand nomade voyageant sur les routes du monde: la «roulotte gitane» du Rond Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, est LA mini-maison à louer la prochaine fois que vous aurez envie d'un séjour loin de tout!

Installée dans un boisé qui comprend d’autres hébergements originaux (comme des yourtes et des camps de bûcheron), cette roulotte est directement inspirée des habitations des peuples tziganes d'autrefois.

C’est un petit nid idéal pour les couples, mais aussi pour les personnes seules qui ont envie de se dépayser sans aller trop loin.

La roulotte comprend un lit «double» et une petite table, ainsi que le chauffage et l’éclairage électriques. La salle de bain est dans un autre bâtiment, mais la literie est fournie et les chandelles aussi (c’est quand même romantique!).

Sur place, vous pourrez prendre vos repas au café culturel du Rond Coin, qui est installé dans une immense yourte. On y sert de petits plats mettant en vedette des produits locaux et on y présente souvent des spectacles et des événements.

Le Rond Coin se trouve à environ deux heures de route de Montréal et il accueille les voyageurs depuis 2010.

Le prix? À partir de 95 $ par nuit pour la roulotte gitane.

Pour tout savoir, par ici.

