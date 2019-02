Voyage: le syndrome de la classe économique

Tempête, glace, froid, neige: les conditions météorologiques des dernières semaines donnent le goût de s’envoler vers le Sud. Et si un voyage en classe économique pouvait avoir des effets négatifs pour votre santé?

Lors d’un voyage en classe économique, plusieurs conditions sont réunies pour souffrir d’insuffisance veineuse, ce qu’on appelle aussi le syndrome de la classe économique.

En demeurant longtemps en position assise la circulation sanguine est ralentie, voire arrêtée par la pression du siège et l’immobilité.

Chez les personnes souffrant déjà d’une insuffisance veineuse, des caillots peuvent se former lors d’un vol d’au moins quatre heures et c’est à l’arrivée, lorsqu’on marche des centaines de mètres pour aller chercher les valises, que les caillots peuvent se déplacer et causer des thrombophlébites et même des embolies.

Le pharmacien en résidence du «Québec Matin» Jean-Yves Dionne a donné des conseils pour éviter d’en souffrir:

Comment sait-on si l’on souffre d’insuffisance veineuse?

-Enflure aux jambes ou aux pieds surtout en fin de journée

-Sensations de picotements ou d’aiguilles

-Petites veines rouges sur les jambes et les pieds

-Varices douloureuses

Quoi faire pour éviter d’en souffrir en avion?

-Boire de l’eau souvent et éviter l’alcool

-Se lever au moins une fois chaque heure et marcher dans l’avion

-Bouger les pieds

-Les bas de contention sont importants pour les personnes qui souffrent

Pour prévenir

-Pratiquer fréquemment des sports doux comme la marche, la natation ou le vélo

-Dormir avec les jambes surélevées

-Garder un poids santé

-Éviter la position assise prolongée

-Éviter de croiser les jambes

-Boire abondamment