125 millions de litres d’eaux usées dans le fleuve à Québec

La Ville de Québec déversera jusqu’à 125 millions de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent près du pont Pierre-Laporte, à partir de lundi, en raison de travaux majeurs réalisés sur une conduite sanitaire.

La manœuvre, qui consiste à installer une gaine de fibre de verre sur une conduite en béton de 900 millimètres sous pression, obligera la Ville à procéder à un déversement d’eaux non traitées «sur une durée maximale de 120 heures», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi par «souci de transparence».

En décembre, des travaux préparatoires au même endroit, tout près des ponts, avaient forcé la Ville à rediriger 12,8 millions de litres d’eaux usées dans le fleuve. Même si la quantité sera 10 fois plus importante cette fois-ci, la Ville de Québec minimise l’impact du déversement sur l’environnement.

Le débit moyen du fleuve Saint-Laurent est de 12 millions de litres à la seconde, rappelle-t-on. «Les citoyens n’en verront pas d’effet», fait-on valoir, rappelant que le volume déversé, bien qu’impressionnant, ne représente que «0,09 % des 137 milliards de litres d’eaux usées traitées annuellement».

La population invitée à collaborer

«Le mois de février a été retenu pour ces travaux puisque cette période de l’année représente le moment où le débit d’eaux usées est le plus faible à cet endroit. Nous incitons tous les usagers du secteur Sainte-Foy et Sillery à réduire autant que possible les volumes d’eaux usées qui sont acheminés aux réseaux pendant cette période», ajoute-t-on dans le communiqué.

En 2016, la Ville de Québec avait aussi procédé à un déversement de 135 millions de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Charles, en raison de travaux réalisés aux stations d’épurations ainsi qu’aux postes de pompage Saint-Pascal et Limoilou. En 2015, à titre de comparaison, la Ville de Montréal avait déversé près de 5 milliards de litres d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent lors du désormais célèbre «flushgate».