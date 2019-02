15 février tous les jours

Comme la plupart d’entre nous, j’ai tout ignoré des évènements entourant les Rébellions du Bas-Canada de 1837 et 1838, pendant la majeure partie de ma vie. Puis, en quatrième secondaire, on nous a passé le film 15 février 1839, de Pierre Falardeau. C’était la première fois que j’entendais parler des Patriotes, mais seulement apprendre qu’on les avait pendus. Malgré ça, mon esprit, qui n’était pas du tout pétri d’histoire nationale à cette époque, n’en a pas moins capté qu’il s’agissait de quelque chose d’important.

Bien que je ne savais pas de quoi il en retournait, j’ai grandi en gardant les images de la pendaison de ces hommes en tête, profondément touchée que j'étais par le drame que m’avait inculqué ce film. Cependant, ça restait un fait lointain et romantique avec lequel je pensais n’avoir rien à voir. J’ai dû attendre le cégep et de consacrer un travail de session à cet épisode, pour tranquillement commencer à y voir un peu plus clair.

Cela dit, je me suis rapidement butée aux sources anglaises ou traduites de l’anglais, tellement plus nombreuses, comparées aux quelques ouvrages de fonds écrits du côté francophone. Je me suis retrouvée empêtrée dans un foutoir de dates, de noms, de conjonctures historiques, de déclarations tendancieuses et de propagande loyaliste qui travestissaient notre seul épisode révolutionnaire classique en de simples agitations sociales mineures facilement matées.

Très vite, j’ai eu l’impression que ce chapitre semblait avoir été délibérément brouillé, de sorte qu’il ne soit pas aisé d’y comprendre quelque chose, au-delà des grandes lignes. Comme pour maintenir le souvenir des Patriotes le plus loin de nous possible.

Il ne m’en fallait pas davantage pour comprendre que c’était là qu’il fallait chercher. Mais chercher quoi? Je ne le savais pas encore. Peut-être à répondre à ce grand « pourquoi?» qui semble flotter depuis toujours au-dessus de nos têtes.

Puis, un jour, j’ai saisi : 1837-1838, c’est la fracture immense dans notre identité qui n’a jamais été raboutée. Et cette blessure, même si ignorée par la modernité, a pollué notre sang et nous fait encore subir ses fièvres délirantes et ses accès de faiblesse. C’est cette blessure qui, depuis tout ce temps et à notre plus grand insu, nous garde dans un état léthargique qui nous a crochi la colonne.

Parce que ce qu’on ne nous a jamais dit à l’école, c’est que ce qui a été pendu devant les portes de la prison du Pied-du-Courant, ce n’était pas que douze hommes qui s’étaient battus pour quelque chose de plus grand qu’eux. C'était les éléments les plus forts de la société canadienne-française qui s’en sont allés se balancer dans le vide, qui ont été déportés à l’autre bout du monde ou qui ont dû fuir aux États-Unis. Et ce qui est resté d’eux, cette part d’ancêtres de laquelle nous descendons aujourd’hui, a été confiée à une Église qui a su profiter de ces évènements pour se monnayer de nouveaux pouvoirs contre la mission de nous tenir à carreau et hors d’état de nuire.

1837-1838, c’est la source de notre confusion face à nous même, car nous en portons néanmoins l’héritage, même si grossièrement distordus et fragmentaires. Certains pourraient penser que cette fracture résulte des échecs référendaires, que c’est à partir de là qu’on a baissé les bras pour mieux se les laisser lier dans le dos. Personnellement, je crois qu’elle était bien antérieure et que 80 et 95 relevaient davantage de l’effet, que de la cause. Les référendums ont rouvert la vieille plaie, certes, mais ils ne l’ont pas tranché.

Je pense que ce qui fait que nous sommes encore un certain nombre à éprouver un véritable chagrin, chaque 15 février, c’est parce qu’instinctivement on sait que ça s’est passé là. Que c’est à ce moment que la ligne a été franchie et qu’on s’est égarés. Le legs des Rébellions pèse beaucoup plus lourd sur notre conception de nous-mêmes que l’on veut bien se l’admettre.

Une répression aussi sauvage n’a pu entraîner qu’un désarmement mental généralisé, un désaveu identitaire complet et une amnésie pandémique pour nous permettre d’accepter la honte et la terreur, et d’être capables de nous arracher une société fragile et fondamentalement dépendante. L’oubli de masse ne fut que le remède palliatif choisi pour nous permettre de survivre, à défaut de guérir de la plaie suppurante laissée par les évènements de 37-38.

Mais pourquoi célébrer la tragédie? Pourquoi s’encombrer d’un si triste anniversaire qui fait tellement tache dans notre modernité bienheureuse? Simplement parce que la funeste date du 15 février 1839 a néanmoins laissé quelque chose de fécond. S’il importe de garder cette date en nos cœurs tous les jours, ce n’est pas pour nourrir une soif de représailles ou une douleur paralysante, mais pour cultiver ce sens de l’honneur, la ténacité herculéenne, ce même grand courage et cette grande idée d’autonomie, tout autant hérités de nos Patriotes.

Voilà pourquoi nous devons continuer de souligner cette journée. Car si l’anniversaire est triste, la cause et l’avenir, eux, ne le sont pas. C’est le seul moyen d’honorer leur mémoire et d’assurer l’histoire qu’ils ne sont pas morts en vain.

Québécois et amis patriotes, c’est pour toutes ces raisons qu’en ce jour, je nous souhaite une mémoire plus jamais en berne et un cœur hissé jusqu’au ciel.