À la recherche de quoi au juste???

C’est quoi la prochaine étape maintenant qu’on a légalisé le cannabis ? Je ne comprends pas ce que les gens recherchent en se gelant la bine avec tous les produits dopants qui sont offerts de nos jours, tant sur le marché légal que sur le marché noir. Est-ce le bonheur, l’extase, soigner un mal de vivre ? Je ne sais pas. Personnellement je j’ai jamais pris de drogue. Je n’en ai jamais ressenti l’envie. Suis-je plus niaiseux ? Ai-je manqué quelque chose ? Eh bien NON !

Rendu à 65 ans, si je regarde les choses à rebours, je peux dire que j’ai vécu comme tout le monde de grands bonheurs, des malheurs et des choses ordinaires. Pour soigner mon mal de vivre, je me lève tous les matins et je vais travailler. Le travail, ça n’a jamais tué personne, et selon moi, ça guérit bien des bobos, et probablement même un mal de vivre.

Car lorsqu’on a la chance d’avoir un travail intéressant qui nous amène le plus haut possible dans la pyramide de Maslow, on peut régler un paquet de petits bobos (physiques et mentaux). Grâce au travail, notre cerveau se concentre sur autre chose que nos souffrances que notre petit moi. Oui j’ai l’âge de la retraite, mais je crois être encore utile à la société en restant une personne active. Et malgré mon âge, je reçois encore des offres d’emploi.

En conclusion, je dirais aux gens qui prennent ces substances d’y penser à deux fois avant de se rentrer de telles cochonneries dans le corps. Les gens qui les leur vendent se foutent d’eux, car ce qui les intéresse d’abord, c’est le cash qu’ils se font en vendant leur marchandise. Dire qu’autant d’argent, de l’argent si durement gagné en plus, s’en va dans les poches des milieux criminalisés.

André G.

Que vous soyez contre la drogue, je respecte ça, et je peux le comprendre puisque j’en connais plusieurs qui pensent comme vous. Mais je me demande sur quelle planète vous vivez pour ne pas avoir compris que la légalisation du cannabis s’est faite justement pour sortir le produit des mains du crime organisé et en assurer la qualité en encadrant rigoureusement sa vente afin de protéger ceux et celles qui en consomment. Un autre aspect dont vous devriez aussi tenir compte, c’est qu’il est reconnu, études et analyses à l’appui, que la répression et la prohibition n’ont jamais empêché les gens de consommer. Dans les circonstances, ne valait-il pas mieux légaliser la consommation du cannabis en l’entourant de bonnes campagnes de sensibilisation et d’éducation ?