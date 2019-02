À Prague pour ses 55 ans

« J’étais là-bas pour enregistrer mon prochain album avec l’Orchestre philharmonique de Prague. Je suis arrivé le jour de mon anniversaire et c’est comme un beau cadeau que je me faisais », relate-t-il avec un sourire, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle Don Juan symphonique.

« Vieillir ne me fait pas peur. À 55 ans, je réalise que je n’ai pas vu passer les 15 dernières années. Alors je me dis que je ne devrais pas non plus voir passer les 15 prochaines. Ça passe trop vite », affirme-t-il.