LAFLAMME, Berthe Plante



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 19 janvier 2019, à l'âge de 100 ans et 7 mois, est décédée madame Berthe Plante, épouse de feu monsieur Émério Laflamme, fille de feu madame Emma Thibaudeau et de feu monsieur Odilon Plante. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : René (Colette Ferland), Louise, Jacques (Anne Morissette), Jean-Paul (Caroline Girard); ses petits-enfants : Frédéric, Éric, François, feu Caroline, Olivier et Jérémy; ses arrières petits-enfants : Victoria, Benjamin, Lisa, Aglaé, Shae et Skye-Rose ainsi que de nombreux autres neveux, nièces et en particulier sa nièce Lily et son conjoint Philippe, qui ont été si présents. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 16 février 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille adresse des remerciements au personnel du Faubourg; en particuliers aux anges du 4 ième étage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par une offrande de Messe ou un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (FAIS) 1, av. du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, www.fondationfais.org. Téléphone: 418-691-0766. Des formulaires seront disponibles sur place.