Agir pour l’égalité : un nouveau prix pour l’égalité lancé par le Conseil du statut de la femme et la Chambre de commerce et d’industrie de Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec et le Conseil du statut de la femme ont annoncé cette semaine la création du prix Agir pour l’égalité, qui reconnaît les entreprises de la région ayant adopté des pratiques exemplaires et innovantes afin de favoriser de façon concrète l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce faisant, les deux organisations font front commun pour rappeler l’importance d’encourager la présence des femmes aux échelons supérieurs afin d’améliorer la compétitivité et la réputation des organisations et mieux retenir leur personnel. En créant ce prix, la communauté d’affaires et les instances souhaitent mettre en lumière et encourager les bonnes idées, les mesures concrètes et les innovations qui voient le jour dans les milieux de travail.

Pour la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, la création de ce prix correspond à une volonté forte de promouvoir l’égalité et l’inclusivité dans les entreprises. « La parité est une valeur d’une grande importance pour la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, a déclaré madame Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ. Notre conseil d’administration composé de dix femmes et de dix hommes issus de la communauté d’affaires de Québec démontre bien notre volonté d’inspirer les membres de la CCIQ à favoriser l’égalité au sein de leur organisation. »

Pour sa part, madame Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme, a souligné que « Des pratiques et des gestes favorisant des milieux de travail sains et égalitaires sont essentiels dans notre société et doivent être soulignés. »

Les entreprises intéressées peuvent soumettre leur candidature d’ici le 29 mars. Détail, règlements et formulaire d’inscription : cciquebec.ca.