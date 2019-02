Agression sexuelle: Eric Salvail comparait

La vedette de télévision déchue Eric Salvail a brièvement comparu pour la première fois ce matin, pour être formellement accusé d’agression sexuelle, de harcèlement et de séquestration.

Salvail, 49 ans, brillait toutefois par son absence. Comme c’est son droit, il a plutôt été représenté par son avocat Michel Massicotte, considéré comme un des meilleurs de sa profession.

Dans une salle bondée, l’avocat n’a pas enregistré de plaidoyer. Il a plutôt annoncé qu’il comptait d’ici les prochaines semaines demander à la Couronne de lui transmettre de la preuve supplémentaire.

« De la preuve a déjà été remise avant la comparution », a expliqué la procureure de la Couronne Amélie Rivard.

En attendant sa prochaine audience le 27 mars prochain, Salvail devra continuer à respecter plusieurs conditions, dont celle de ne pas communiquer avec la victime alléguée, uniquement identifiée par ses initiales D.D..

Selon l’acte de dénonciation, les crimes de Salvail se seraient déroulés en 1993, alors que l’animateur commençait à peine sa carrière télévisuelle comme animateur de foule pour des émissions populaires. Salvail avait ensuite gravi les échelons, jusqu’à avoir ses propres émissions portant même son nom.

Sa chute en octobre 2017 a toutefois été brutale. Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, La Presse a publié un reportage relatant plusieurs témoignages accusant le populaire animateur d’inconduites sexuelles.

Salvail a rapidement perdu ses émissions à V et à la station de radio Rouge, pour ensuite vendre son entreprise Salvail & CO et se retirer du monde artistique.

Il s’était ensuite retiré dans son condo de Floride, mais il est revenu au pays le mois passé afin de rencontrer les enquêteurs et d’être accusé au criminel.

Lors de l’audience de ce matin, il a d’ailleurs été confirmé que malgré les accusations, Salvail pourra continuer à se rendre aux États-Unis.

« Aucune condition ne lui interdit de voyager », a expliqué la Couronne.