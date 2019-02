Après l'automobile, Ford se lance dans la création de lits futuristes!

Si, la nuit, vous bougez beaucoup et empiétez l’espace de votre conjoint(e), Ford a pensé à vous avec un lit conçu pour vous remettre à votre place!

Les rédacteurs automobiles et les propriétaires de berlines ou de VUS de luxe connaissent bien la technologie d’assistance au maintien dans la voie (appelé Lane-Keeping Assist en anglais).

Les grandes sociétés comme Ford imaginent parfois des produits pour faire parler d’eux.

Dans ce cas-ci, c’est réussi, mais que ce lit mécanique se rende jusqu’à votre magasin de mobilier préféré, c’est fort peu probable.

Ce lit dit «intelligent» basé sur le principe mécanique d’une courroie de convoyeur ajuste automatiquement la position des occupants du lit dans le cas où l’un des deux ne roule trop près de son partenaire.

Coincé, ce dernier ne risque ni plus ni moins que la chute hors du lit.

Le fait de bouger la nuit est tout à fait normal, mais certains roulent davantage que d’autres.

De plus, difficile de ne pas rouler, ces mouvements nocturnes sont tout à fait inconscients.

À l’aide de capteurs gérés par un programme électronique, la surface du lit (joliment dessinée par ailleurs) se déplace latéralement.

Il faut voir la vidéo sur YouTube pour découvrir ce lit imaginé par la division européenne de Ford.

Cela dit, vous pouvez imaginer la complexité de la literie pour ce type de matelas «rotatif».

Sans parler du coût!

Les solutions pour soulager les couples dont un des dormeurs est trop actif ne manquent pas.

Placer des coussins entre les occupants ou, pourquoi pas, un beau et très grand et large lit de taille king où vous serez roi et reine!