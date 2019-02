ST-GEORGES, André



À l'IUCPQ, le 13 février 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André St-Georges, fils de feu Fernando St-Georges et de feu Marie-Paule Laperrière. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil ses filles: Valérie (Frédéric Belisle), Véronique (Domenic Laratta); ses petits- enfants: Thomas, Ryan, Raphaëlle, Olivia et Florence; ses frères et sœurs: Fernand (Andrée Lambert), Denise (Réjean Corbet), feu René, Hélène (Pierre Roy), Lise (Bernard Lemay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du département de pneumologie et des soins intensifs respiratoires de l'IUCPQ, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999.