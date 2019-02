Le nombre d'inspections dans les résidences privées pour personnes âgées en chute libre

Malgré les cas de maltraitance envers les aînés fréquemment rapportés dans les médias, le nombre d’inspections aléatoires dans les résidences privées a chuté dramatiquement en 2018.

Seules 189 visites ont eu lieu en 2018, contre 747 l’année précédente, révèlent des données obtenues par le Parti québécois en vertu de la Loi d’accès à l’information. En 2014, ce sont plutôt 1008 inspections qui avaient été effectuées.

Pourtant, le nombre d’inspecteurs n’a pas changé depuis 2012. Cette année-là, 328 contrôles avaient eu lieu, même si le ministère n’a pu compter que sur deux inspecteurs pendant «quelques mois». Depuis, sept personnes assurent la couverture du réseau.

Ces visites servent notamment à assurer la santé et la sécurité des résidents, en vérifiant que l’endroit tient un registre des incidents et accidents ou en s’assurant que l’établissement répond aux seuils minimaux de personnel. Les antécédents criminels des employés et bénévoles sont aussi vérifiés.

«C’est inquiétant parce que la population vieillit. Les gens choisissent d’aller en résidence, il faut les protéger», souligne le critique péquiste en matière d’aînés, Harold Lebel.

Décès de la mère de Gilles Duceppe

Par exemple, la résidence Lux Gouverneur, où la mère de l’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe — Hélène Rowley Hotte — est décédée d’hypothermie, il y a quelques semaines, n’a pas reçu la visite des inspecteurs depuis 2014, selon les documents fournis par le ministère.

Sans se prononcer sur le cas de Mme Rowley Hotte, le président du groupe Les usagers de la santé du Québec souligne que les contrôles aléatoires permettent d’éviter de telles tragédies.

Photo d’archives, Hugo Duchaîne

«Ça permet de s’assurer qu’on a un registre en place pour évaluer l’état de santé des résidents et que les bonnes mesures sont en place dans le cas d’un incendie», souligne Pierre Blain.

Au ministère de la Santé, on affirme que la baisse du nombre de visites s’explique par la mise en place d’une nouvelle réglementation dans la foulée de l’enquête publique sur l’incendie de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte.

«Une période de transition de quelques mois a été prévue en 2018 pour les inspections ministérielles afin de laisser le temps aux exploitants, avec le soutien des CISSS/CIUSSS, de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés», écrit une porte-parole du ministère, Noémie Vanheuverzwijn.

Cette période a également servi à former les inspecteurs aux modifications de la nouvelle certification.

Elle ajoute que, pendant ce temps, «des inspections ministérielles étaient possibles pour les situations problématiques ou potentiellement à risque de le devenir».

«Inacceptable»

Invitée à commenter, la ministre responsable des Aînés a affirmé, par écrit, que son gouvernement avait «repris le contrôle» de la situation.

«Je constate que les libéraux ont accepté de diminuer de façon draconienne le nombre d’inspections en 2018. Je le dis clairement : c’est inacceptable», a lancé Marguerite Blais.

«Je tiens à rappeler que si le nombre d’inspections en RPA [résidence privée pour aînés] doit augmenter, nous le ferons», a-t-elle ajouté.

Nombre d’inspections annuelles dans les résidences privées

2012 : 328

328 2013 : 391

391 2014 : 1008

1008 2015 : 931

931 2016 : 675

: 675 2017 : 747

747 2018 : 189

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux

Des cas inquiétants