Beaucoup plus de minutes pour les joueurs de l'Impact

Exception faite de Zakaria Diallo, tous les joueurs n’ont joué qu’une demie, lors des deux premiers matchs préparatoires de l’Impact. Les choses vont cependant changer dès samedi.

« Sur les trois matchs qui restent, on va pousser 75, voire 90 minutes pour tout le monde », a estimé Diallo vendredi.

Celui-ci a rappelé qu’il avait mis les bouchées doubles lors de la rencontre contre Nashville, la semaine dernière.

« J’ai joué 90 minutes lors du dernier match et c’est tant mieux. »

Ce n’est pas anodin qu’il s’en réjouisse puisqu’on le sait, il a raté l’ensemble de la saison 2018 en raison d’une rupture du tendon d’Achille quelques jours avant le premier match de la saison.

« Je n’ai aucune appréhension, ça se passe super bien, je suis tout neuf, je n’ai plus de douleur. »

Enfin !

Samuel Piette est pour sa part heureux d’enfin pouvoir jouer plus de 45 minutes.

On sent qu’il a envie d’en donner plus lors des premières rencontres préparatoires.

« Jouer une demie comme dans les deux premiers matchs, tu finis ta demie et tu es encore un peu sur ton appétit, tu n’es pas encore physiquement mort. »

N’empêche que c’est la meilleure façon de remettre tout le monde dans le bain sans risquer de blessure.

Belle surprise

Dans un autre ordre d’idées, le jeune Mathieu Choinière fait rapidement sa place en milieu de terrain.

« Mathieu est une belle surprise depuis qu’il a signé avec nous. C’est un coup de cœur, a admis Piette. Il gagne en confiance, il est parmi des jeunes et on voit que c’est un peu le leader du groupe.

Il n’a pas le comportement de quelqu’un qui vient de signer, il est à l’aise avec tout le monde. »

Ça témoigne d’une belle maturité pour un jeune homme qui a eu 20 ans au début du mois.

Polyvalent

Choinière, qui a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, a disputé cinq matchs la saison dernière, jouant un total de 82 minutes.

À n’en pas douter, il sera utilisé plus cette saison surtout, comme le souligne Piette, parce qu’il possède une belle polyvalence.

« La beauté avec Mathieu, c’est qu’il s’adapte très bien, il peut jouer très haut ou plus bas, il est à l’écoute des entraîneurs.

Il peut causer une surprise, mais il y a une saine compétition avec les autres milieux. »