Bond de 11 cents du prix de l’essence à Québec

Le prix de l’essence est en hausse de 11 cents dans la région de Québec.

Plusieurs stations-services affichent vendredi leur litre d’essence ordinaire à 1,139 $, en hausse de 11 cents.

Selon la Régie de l’énergie, le coût d’acquisition pour un litre d’essence ordinaire à Québec par un détaillant s’élevait toutefois à 1,017 $ vendredi.

Certains détaillants empochent ainsi des marges au détail de plus de 12 cents par litre.

Au cours des 12 derniers mois, la marge moyenne au détail a été de 5,2 cents par litre vendu dans la région de Québec.

D’après la Régie de l’énergie, une station-service dite efficace (qui vend 3,5 millions de litres d’essence par année) a besoin d’une marge bénéficiaire de 3,5 cents par litre pour couvrir ses frais.

Selon le site GasBuddy.com, plusieurs essenceries de Québec affichent encore leur litre d’essence entre 99,4 cents et 1,034 $.

Pour trouver le meilleur prix affiché vendredi à Québec, il faut se rendre dans les essenceries Costco. Le litre d’essence ordinaire est disponible à 99,4 cents.

Il est à noter que le prix du pétrole est en hausse depuis le début de la semaine sur les marchés financiers.

Le prix du baril de type West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 97 cents US vendredi matin, à 55,38 $US à la Bourse Nymex de New York.