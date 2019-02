Des pratiques bizarres

J’ai fait la rencontre d’un homme sur Réseau contact et nous avons pris le parti d’y aller lentement dans notre apprentissage l’un de l’autre. J’ai passé l’âge du « tout feu tout flamme » le premier soir. Surtout que certaines expériences malheureuses vécues depuis mon divorce m’ont refroidie face aux hommes. Je veux bien coucher avec eux, mais juste si j’en ai envie.

Celui-là m’a lentement apprivoisée et je dois dire que sa délicatesse en tout annonçait un homme agréable à côtoyer. Puis est venu le temps d’aller plus loin et je dois dire que j’étais prête. Tout s’est très bien passé sexuellement au début, mais depuis qu’il m’a expliqué être un fétichiste du pied et demandé de porter des bottes quand on va au lit, ça m’a refroidie un peu.

Non pas que ce qu’il fait soit désagréable, mais j’ai l’impression de devenir un objet quand il m’enlève les bottes pour me lécher les orteils. Suis-je trop prude, pas assez ouverte ?

Anonyme

En matière de sexualité, l’ouverture des gens est à géométrie variable. Et il faut que les deux partenaires se respectent dans ça. Si vous n’êtes pas à l’aise dans ce que cet homme attend de vous, il faut le dire et il doit vous accueillir dans votre refus.