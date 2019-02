Deux minutes pour séduire

Deux petites minutes. C’est le temps que Justine Villeneuve et Mila Lehoux ont eu pour séduire les juges de l’émission Révolution. Les 120 secondes les plus importantes de leur jeune vie.

À leur sortie de la salle d’audition, au Hilton Québec, les deux filles, âgées de 11 et 12 ans, se sont sautées dans les bras. Elles étaient fières de leur performance.

« On n’est pas des filles stressées. On sait qu’on a le potentiel et on avait le goût d’essayer. C’est excitant », a lancé Justine Villeneuve, de Saint-Augustin-de-Desmaures, du duo Bad Guys.

Ces deux filles, comme plusieurs danseurs de Québec et des environs, ont bravé la neige, vendredi, pour participer à la première de trois journées de préauditions de l’émission. Des gens du Bas-du-Fleuve, de Châteauguay, d’Asbestos et de Trois-Rivières sont arrivés tôt pour les auditions qui débutaient à 8 h.

Les sept membres de la troupe NXT, de Québec, qui ont participé à la première saison de Révolution, étaient de retour, avec le goût d’aller plus loin encore et de mettre la main sur le grand prix de 100 000 $.

« Les juges nous connaissaient et il était important de mettre la barre plus haute et de se réinventer. On ne voulait pas arriver avec le même genre de chorégraphie. Il a fallu sortir de notre zone de confort », a expliqué Alexandra Moreau, fébrile, à sa sortie de la salle d’auditions.

De belles surprises

Les cinq filles de l’équipe Future Génération, de Québec, qui sont rattachées à l’Académie de danse de la Capitale, et qui ont entre 12 et 14 ans, travaillent depuis décembre sur leur chorégraphie.

« On a eu du fun et ça s’est bien passé. Notre but était de faire ressortir les émotions qui sont en nous. C’est ce qu’on a voulu montrer aux juges », a fait savoir Jessica Greer.

« Se rendre ici, aux auditions, représente déjà, pour nous, une sorte d’exploit », a ajouté Rebecca Huot.

Les candidats ont défilé devant la réalisatrice Josiane Lamarre ; deux recherchistes de l’émission ; Team White, les gagnants de la première saison ; Laurence Bolduc, du duo « ballroom » Jean-Philippe et Laurence ; et la productrice au contenu, Marianne Boulet.

Une productrice au contenu qui était très satisfaite de cette première journée d’auditions.

« On a vu de beaux numéros. On ne s’attendait pas à voir autant de grands talents. Il y a eu de belles surprises. Il n’y a pas eu beaucoup de touristes, ici, aujourd’hui », a-t-elle indiqué, faisant référence aux qualités des danseurs.

Les préauditions se poursuivent samedi et dimanche, et Marianne Boulet s’attend à de grosses journées.

« Surtout pour celle de dimanche, où ça ne s’arrête pas », a-t-elle fait remarquer.

► Sarah-Jeanne Labrosse profitera de son passage aux auditions pour faire une petite visite au Camp à Jos, au parc de la Francophonie, à ­l’occasion du Carnaval de Québec.