Donald Trump déclare officiellement l'état d'urgence

WASHINGTON | Donald Trump a annoncé vendredi qu’il allait déclarer l’«urgence nationale», une procédure exceptionnelle pour financer le mur qu’il a promis à la frontière mexicaine, ouvrant une féroce bataille judiciaire avec ses opposants.

«Tout le monde sait que les murs fonctionnent», a-t-il martelé depuis les jardins de la Maison-Blanche, évoquant une «invasion» de migrants en situation illégale.

Cette procédure lui permet théoriquement de contourner le Congrès afin de débloquer des fonds pour construire son ouvrage phare contre l’immigration clandestine.

Le président a confié s’attendre à ce que des poursuites judiciaires soient lancées contre sa déclaration d’urgence nationale.

L’État de New York a d’ores et déjà déclaré qu’il allait lutter contre cette mesure devant les tribunaux.

«Heureusement nous allons gagner», a-t-il ajouté, affichant une confiance sans doute confortée par les juges conservateurs qu’il a nommés à la Cour suprême, l’instance judiciaire suprême du pays.

Reste que l’initiative est décriée par les démocrates et ne fait pas non plus l’unanimité dans le camp républicain.

Les opposants de M. Trump voient dans cette décision la basse manoeuvre politique d’un président affaibli par la perte de la Chambre des représentants en novembre et son recul fin janvier dans le bras de fer qu’il avait engagé sur l’immigration.

Les chefs de l’opposition démocrate ont immédiatement dénoncé vendredi un «coup violent» porté à la Constitution.

Plus de détails à venir...