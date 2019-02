Eleider Alvarez : un contrat toujours valide avec Top Rank

Après la défaite d’Eleider Alvarez contre Sergey Kovalev, plusieurs observateurs pensaient que l'entente entre le protégé de GYM et Top Rank/ESPN était en péril. Toutefois, il n’en est rien.

Le pacte pour le deuxième choc contre Kovalev ne faisait pas partie de celui à long terme avec le promoteur américain et la chaîne sportive.

«Top Rank avait deux options après notre défaite. La première était de nous accorder un combat “parapluie” et de nous libérer par la suite, a souligné le gérant d’Alvarez, Stéphane Lépine. L’autre était de respecter l’entente de deux ans et six combats, mais avec des bourses moins élevées. Heureusement, ils ont choisi la deuxième option.

«On peut renégocier les montants à chaque affrontement selon la qualité de l’adversaire. Eleider est assuré d’un montant minimal de 250 000 $ US à chaque fois qu’il monte sur le ring. S’il redevenait champion, il aurait les mêmes montants prévus à l’origine (minimum 1 million $ US par duel).»

Deux clients potentiels

Alvarez aura du pain sur la planche d’ici la fin de l’année. L’objectif de son équipe est de le ramener en combat de championnat le plus rapidement possible.

Le champion WBA Dmitry Bivol vient de signer un contrat de plusieurs combats sur DAZN. Donc, il ne sera pas disponible pour une défense optionnelle avant 2020 dans le meilleur des scénarios.

Un affrontement Beterbiev-Alvarez n’arrivera pas, car les deux boxeurs sont dirigés par Marc Ramsay. Il reste donc des chocs potentiels contre Oleksandr Gvozdyk ou la conclusion d’une trilogie avec Kovalev.

La promotrice Katy Duva a déjà affirmé que ce troisième choc avec Alvarez n’arrivera pas. Avec une bonne offre, elle pourrait changer d’idée.