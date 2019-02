En bonne compagnie

L’ex-hockeyeur professionnel André Lacroix est devenu, le 8 février dernier, le 4e citoyen de Lévis à recevoir le titre de Citoyen d’honneur. Adopté en février 2016, le programme de Citoyenneté d’honneur de la Ville de Lévis vise à reconnaître la valeur inestimable de ceux et celles qui font de la ville un milieu où il fait bon vivre et où le dépassement de soi et l’altruisme sont encouragés. On y souligne notamment l’engagement et le rayonnement de personnes et d’organismes qui, par leurs actions, contribuent au bien-être de la collectivité. André Lacroix rejoint ainsi, à titre de Citoyen d’honneur de Lévis, Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016 ; Maurice Tanguay, président fondateur des magasins Ameublements Tanguay et de la Fondation Maurice Tanguay ; et Nicolas Bégin, fondateur et directeur de l’événement de danse de classe mondiale Hit The Floor. Voir photos dans cette page.

André Lacroix, Citoyen d’honneur

Photos courtoisie

La Ville de Lévis a profité de la présence de l’ancien joueur de l’AMH et de la LNH André Lacroix, au Tournoi national atome Desjardins de Lévis, le 8 février dernier à l’aréna André Lacroix, pour l’honorer à titre de Citoyen d’honneur 2019, et ce, en raison de ses accomplissements sportifs et des nombreux honneurs qu’il a remportés au cours de sa carrière. Il fut le premier résident de la région de Lévis à jouer dans la LNH et dans l’AMH. Celui qui a pris sa retraite avec les Whalers de Hartford (LNH) le 20 décembre 1979, à l’âge de 34 ans, après une carrière de 13 saisons au hockey professionnel, montre un dossier de 996 points (dont 330 buts) en 876 matchs dans les deux ligues confondues. Sur les photos, André Lacroix fut invité à procéder à la mise au jeu officielle du match Blainville/Magog et à signer le livre d’or de la Ville de Lévis sous l’œil du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et du président du tournoi atome, Michel Gagné.

Ses plus belles années

Photo courtoisie

André Lacroix est né à Lauzon (maintenant Lévis) le 5 juin 1945. Malgré une très belle carrière de près de 13 saisons dans le hockey professionnel (s’alignant avec sept clubs de la LNH et de l’AMH, de 1967 à 1980), André Lacroix n’hésite pas à préciser que ses plus beaux souvenirs sont ceux de ses trois années midgets avec la formation de Bienville. Il y a 60 ans, les As de Bienville, alors dirigés par Robert Guay (qui fut maire de Lévis), avaient remporté trois championnats provinciaux midgets consécutifs en 1959, 1960 et 1961. André Lacroix, son ancien coach, et quelques coéquipiers midgets de l’époque (photo) se sont retrouvés le 8 février dernier lors des cérémonies faisant de Lacroix le Citoyen d’honneur de Lévis 2019, en compagnie de Gilles Lehouillier, maire de Lévis, René Bégin et Michel Gagné, respectivement président d’honneur et président du tournoi atome de Lévis.

Souvenirs des pee-wees

Photo courtoisie

Le 26 février 1962, Arthur Quoquochi (à gauche sur la photo), des Indiens du Québec, devient le premier joueur à inscrire sept buts dans un même match au tournoi lors d’un gain de 11-0 contre Saint-Georges-de-Beauce. Les petits gardiens de but ne pouvaient rien contre ses terribles boulets de canon.

