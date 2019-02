«Et voilà»: le 25e album de Robert Charlebois

À 74 ans, Robert Charlebois est prêt pour un nouveau tour de chant. Le chanteur dévoile donc Et voilà, son 25e album en carrière.

Sur ce disque comprenant 10 pièces originales, Robert Charlebois est appuyé par plusieurs artistes, dont Louise Forestier qu'il retrouve, 50 ans après la célèbre Lindberg, le temps de Monsieur l'ingénieur.

Pour ce plus récent effort enregistré entre les murs des studios Boiler Room, situés dans le quartier Brooklyn, à New York, Garou compte également sur la plume de Simon Proulx, leader des Trois Accords, avec Musique de chambre, une composition rock'n'roll. Aussi, ce sont les textes de Réjean Ducharme qu'il chante sur Le manque de confiance en soi.

Deux hommages à des légendes américaines se retrouvent également sur Et voilà. On peut y entendre Johnny, une œuvre à propos de Johnny Cash, et Fou amoureux de vous, une adaptation du classique Can't Help Falling In Love popularisée par Elvis Presley.

Déja attendu au Grand Théâtre de Québec le 25 mai avec son nouveau spectacle CharleboisScope, Robert Charlebois y retournera les 30 et 31 octobre. À ses trois rendez-vous prévus du 6 au 8 juin à Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal, s'ajoutent des représentations les 4, 5 et 6 décembre. L'artiste se rendra aussi au Centre national des Arts d'Ottawa le 12 octobre ainsi qu'au Centre culturel de Sherbrooke le 19 octobre.