Fleur de Lys centre commercial a lancé mercredi son tout premier FDL Fest, un rendez-vous familial qui s’inscrit dans la foulée d’un partenariat avec le 60e Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec et avec Walt Disney Studios Canada. Ainsi, jusqu’au 24 février, la population, les petits comme les grands, adaptes de hockey ou non, est invitée à profiter d’une programmation riche et gratuite qui se déploiera avant, entre et après les parties du tournoi. Des personnages de Disney attendent les visiteurs pour une chasse au trésor ou un parcours dans une grotte des merveilles, tandis que les mordus de jeux vidéo pourront se rendre à la zone EB Games. Dans la zone Videotron, des films pour toute la famille seront diffusés sur écrans géants. Également au programme, jeux gonflables et jeux d’habileté, cabane à sucre mobile, animation et plus encore. Détails et horaire : fdlcentrecommercial.com, sous Événements.

Photo courtoisie

Photo courtoisie