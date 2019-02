Gucci vend des espadrilles «usées» à 870$

Vous pensiez que vos vieilles godasses étaient passées de mode? Peut-être pas. Gucci vient de lancer une nouvelle collection de souliers de sport «spécialement traités pour un effet globalement usé» inspirés des années 70 pour la modique somme de 870$.

Les Screener «Made in Italy» de la collection Cruise sont offerts en plusieurs couleurs: cuir perforé bleu et blanc, beige perforé et cuir rouge et la dernière, mais non la moindre, cuir perforé blanc et blanc.

Ce ne sont pas les seules chaussures à l’aspect volontairement défraichi que la marque italienne propose. Pour 790$, les adeptes de grosses semelles peuvent se procurer les Rython. Leur particularité : des éraflures foncées rappelant des traces de saleté couvrent la surface du soulier.

Parce que Gucci est loin d’être l’unique compagnie de mode à vendre des chaussures dispendieuses au look douteux, on a décidé de faire un court palmarès non exhaustif des modèles les plus remarquables sur le marché.

Balenciaga Triple S Blue/Orange : 1177$

Undefeated x Nike 1 Protro Purple: environ 5000$

Pharell Williams x adidas Hu NMD: 10 000$

Nike Dunk High LE Wu-Tang: 15 000$

DJ Khaled x Air Jordan 3 'Another One': 28 000$