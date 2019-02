Jacques Villeneuve vend pour 7,2 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La maman de Jacques Villeneuve tente de vendre la maison de son fils

Capture d'écran du site Centris.ca La luxueuse maison du coureur automobile Jacques Villeneuve, sur la rue Sunnyside à Westmount, vient d’être remise à vendre sur le marché pour la somme de 7,2 millions $. La propriété avait déjà été sur le marché en 2017, mais n’avait pas trouvé preneur. Selon nos informations, l’ex-joueur de soccer étoile de l’Impact Didier Drogba a déjà loué la maison à Villeneuve pendant une partie de son séjour à Montréal. « Cette superbe propriété a été entièrement rénovée avec raffinement pour un maximum de confort : planchers en bois brésilien et travertin, garde-corps en fer forgé, spa sur mesure, cave à vin température et humidité contrôlée, ascenseur, éviers et comptoirs en pierre naturelle », décrit la courtière Joanna Villeneuve, qui est nulle autre que la mère de Jacques Villeneuve. Cette dernière est revenue vivre au Québec il y a quelques années après avoir longtemps habité à Monaco. Une hypothèque légale de 1,7 million $ de 2017 de Revenu Québec sur la maison n’a pas encore été radiée.

Grosse paie pour les fondateurs de Carlyle

Les fondateurs milliardaires du fonds d’investissement Carlyle ont reçu 183 millions $ US en rémunération et en dividendes l’an dernier alors qu’ils ont cédé les rênes de l’entreprise à de nouveaux dirigeants. David Rubinstein, William Conway et Daniel D’Aniello se sont partagé ce gâteau alors que les actions de Carlyle ont pourtant dégringolé de 27 % à la Bourse l’an dernier, selon Bloomberg. Le fonds Carlyle a eu au fil du temps comme dirigeants, investisseurs ou conseillers de nombreuses personnalités politiques et du monde des affaires, dont George H. W. Bush, Paul Desmarais, Olivier Sarkozy, Laurent Beaudoin et George Soros.

Philippe de Gaspé Beaubien III vend des actions

Photo d'archives Philippe de Gaspé Beaubien III, le fils de Philippe de Gaspé Beaubien (ex-patron de Télémédia et une des grandes fortunes québécoises) et PDG de la Fondation de Gaspé Beaubien, a vendu pour plus de 3 millions $ d’actions de l’entreprise Redline Communications Group, un concepteur et fabricant multinational de réseaux de communication sans fil. Le titre de l’entreprise a perdu 43 % de sa valeur depuis cinq ans.

Un milliardaire américain vend son yacht 25 M$ US