L’avant/après d’Anick Lemay

Quand j’ai vu le dernier Elle Québec, je me suis d’abord demandé qui était cette jolie femme à la une. Je ne reconnaissais pas ce beau visage lumineux, ces cheveux courts, courts, courts. Puis j’ai vu son nom : Anick Lemay.

En avril, Anick Lemay reprendra les tournages pour son rôle de Noémie dans L’Échappée. On apprend dans son entrevue sur Elle qu’elle se lancera dans l’écriture et la réalisation d’un documentaire sur la mastectomie.

Et qu’elle veut tourner un court métrage avec Louise Latraverse sur l’Alzheimer et l’aide médicale à mourir.

Mais ce qui me fait le plus plaisir, c’est de savoir qu’Anick Lemay a l’intention de continuer à écrire. Je vous avais déjà dit à quel point, dans ses chroniques dans Urbania, on avait découvert son talent d’écriture.