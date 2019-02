Le photographe Roland Lachance accusé d'agression sexuelle sur des mineurs

Roland Lachance, photographe de Québec reconnu pour avoir pris des clichés des plus grandes vedettes du monde pendant 50 ans, fait face à des accusations pour des gestes à caractère sexuel qui auraient été posés sur deux présumées victimes d'âge mineur.

Mieux connu sous le nom de Roland de Québec, l'homme âgé de 86 ans va comparaître en cour le 9 mai prochain. Selon le mandat d’arrestation, dont Le Journal a obtenu copie, l’octogénaire est accusé d’attentat à la pudeur, d’acte de grossière indécence, d’agression sexuelle et d’avoir «à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps» d'un adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d’autorité ou de confiance.

Les faits qui sont reprochés à M. Lachance se seraient produits à Québec à l’été 1977 puis entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993. Les présumées victimes, de sexe masculin, étaient mineures à l’époque, alors qu’elles étaient âgées de 15 ans et de 16 ans.

«Fausses» accusations

Le photographe, bien connu à Québec pour avoir pris des clichés de nombreuses vedettes telles que Édith Piaf et Céline Dion, a réfuté les accusations «fausses» qui pèsent contre lui. En entrevue au Journal, il soutient être bouleversé depuis que des procédures ont été entamées.

«Je ne me sens pas coupable de rien, rien, rien», a-t-il lâché lors d’une conversation téléphonique. «Les faits qu’on me reproche, ça fait 43 ans et je vais me défendre tant que je peux», ajoute-t-il.

La vague #Moiaussi

L’une des deux présumées victimes de Roland Lachance a confié au Journal avoir pris la décision de dénoncer son présumé agresseur dans la foulée du mouvement #Moiaussi

«Je me suis donné un coup de pied au derrière. J’ai été au poste de police une bonne vingtaine de fois avant de me décider à entrer et de dénoncer», partage l’homme dont l'identité est protégée par la loi. «Ça fait du bien d’en parler, mais c’est plus douloureux depuis ma dénonciation», admet celui qui soutient se replonger dans de désagréables souvenirs.

Adolescent à l’époque, la victime alléguée souhaitait percer dans le domaine de la musique et c'est dans ce contexte que le photographe lui aurait proposé de l'aider.