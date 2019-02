L’entreprise attend avec impatience l’examen de l’AMF

Bombardier a hâte que l’Autorité des marchés financiers (AMF) boucle son examen des ventes massives d’actions effectuées l’an dernier pour le compte de ses grands patrons.

À la fin septembre, 12 hauts dirigeants ont encaissé plus de 30 M$ avec la vente de millions d’actions dans le cadre d’un régime d’aliénation de titres automatique (RATA) mis en place en août.

Dans les semaines qui ont suivi, le cours boursier de Bombardier a plongé.

Devant la controverse suscitée par les articles du Journal à ce sujet, l’AMF a lancé en novembre un « examen » du RATA de Bombardier. Entre-temps, le RATA est suspendu.

« Bombardier attend avec beaucoup d’intérêt que l’AMF termine son examen rapidement », a exprimé l’entreprise dans son rapport annuel, publié hier.

Tout est OK, dit Bombardier

Avec l’aide de ses « conseillers juridiques », Bombardier a cru bon de mener son propre « examen approfondi des faits et circonstances ».

« Selon les constatations de ses conseillers, Bombardier a conclu que la mise en place du RATA et toutes les ventes réalisées par les participants aux termes du RATA étaient conformes aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes et aux meilleures pratiques en matière de gouvernance. »

Hier, l’AMF n’a pas voulu dire quand elle comptait clore son examen.

« Le travail de nos équipes se poursuit toujours », s’est limité à dire un porte-parole, Sylvain Théberge.

En vertu d’une dispense accordée par l’AMF à Bombardier, ce n’est qu’à la fin du mois prochain que l’entreprise divulguera le nombre d’actions vendues par ses dirigeants.

L’an dernier, plus de 19 millions d’options d’achat d’actions et plus de 20 millions d’unités d’actions de Bombardier ont été exercées, mais on ne sait pas précisément combien appartenaient aux hauts dirigeants de l’entreprise.