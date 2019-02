C’est de loin un des épisodes les plus ignobles de l’histoire canadienne. On en connaît pourtant trop peu de choses. Même dans les écoles, le sujet est rarement abordé. Je parle ici de la centaine de pensionnats dits résidentiels dans lesquels, à travers le pays, on envoyait de force les enfants et adolescents autochtones, métis et inuit.

Au fil des ans, 150 000 d’entre eux, filles et garçons, y ont souffert. Le dernier des pensionnats n’a fermé ses portes qu’en 1996. La majorité de ces établissements sordides étaient dirigés par des prêtres catholiques. Dans les mots mêmes de Duncan Campbell Scott, haut fonctionnaire au ministère fédéral des Affaires indiennes (1913-1932), leur objectif avoué était de « se débarrasser du problème autochtone ». Le but final étant de « tuer l’Indien dans chaque enfant ».

Dans ces pensionnats, on interdisait aux enfants de parler leur langue et de pratiquer leur culture. On leur refusait de voir leurs parents et on leur imposait la pratique d’une religion qui n’était pas la leur. Ces enfants étaient battus, mal nourris et souvent malades.

Plusieurs en sont morts. D’autres ont été abusés sexuellement par des prêtres. Une fois adultes, de nombreux survivants en ont gardé de graves séquelles qui, pour certains, ont même mené au suicide.

Ignoble

Cette histoire ignoble, une pièce de théâtre d’une grande puissance la raconte : Children of God – Les enfants de Dieu. Dans la foulée de la controverse entourant Kanata, la pièce de Robert Lepage, Children of God est une œuvre dont la plupart des acteurs et actrices sont autochtones. Son auteur, Corey Payette, est de descendance oji-crie.

En tournée à travers le pays depuis plus d’un an, la pièce est en fait un drame musical. Jusqu’à dimanche, elle était présentée à Montréal au Centre Segal. J’en suis sortie profondément bouleversée. Les chants et les voix sont inoubliables. L’histoire tragique des personnages que l’on suit à 20 ans d’intervalle dans leur vie l’est encore plus.

Je vous en parle parce que cette histoire abominable d’une tentative de génocide culturel téléguidée du Parlement canadien lui-même est aussi celle du courage magistral des Autochtones face à un système pensé sur mesure pour les assimiler, les humilier et les déshumaniser.

Courage

Dans la trop longue liste des peuples opprimés, il n’y a pas de palmarès. À chacun sa réalité. Ce que l’on retient cependant de ces pensionnats abjects est qu’ils font partie de l’histoire canadienne contemporaine. D’où notre devoir de mémoire.

Children of God est d’une force telle qu’elle devrait être traduite et présentée en français. Mon souhait : qu’une directrice ou un directeur de théâtre au Québec lance le projet. Dans un monde idéal, tout le monde devrait avoir le privilège de vivre cette expérience dont on ressort transformé et plus éclairé.

Lorsque le personnage désespéré d’une jeune fille au pensionnat s’écrie « God, where are you ? » (Dieu, où es-tu ?), on se demande nous aussi où il pouvait bien se cacher de tous ces enfants qu’on avait forcés à croire en lui.