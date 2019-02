Les retards de Bombardier seront payants pour la Caisse de dépôt

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les problèmes de la division ferroviaire de Bombardier gonfleront le rendement de la Caisse de dépôt et placement.

Les retards et les ennuis de qualité qui se sont produits en lien avec d’importants contrats à New York, à Londres et en Suisse font en sorte que Bombardier Transport n’a pas pu atteindre ses cibles financières en 2018.

Conséquence de cette contre-performance : la participation de la Caisse dans Bombardier Transport vient de repasser de 27,5 % à 30 %, soit le niveau de détention que l’institution avait lors de son investissement de 2 milliards $, en 2016.

Bombardier Transport devra donc verser plus de ses profits sous forme de dividendes à la Caisse (30 % plutôt que 27,5 %). En 2016 et 2017, l’entreprise a versé plus de 208 millions $ en dividendes à l’institution.

Autre impact du non-respect des objectifs : le rendement minimal des actions convertibles que détient la Caisse dans Bombardier Transport vient de remonter, passant de 7,5 % à 9,5 % par année.

Notons que si l’entreprise respecte ses cibles en 2019, la participation de la Caisse redescendra à 27,5 % et le rendement minimal à 7,5 %.

« Pas de problèmes systémiques »

Pressé de questions par les analystes financiers hier, le PDG de Bombardier, Alain Bellemare, a assuré qu’il n’y avait pas de « problèmes systémiques » dans la division ferroviaire, et ce, malgré le départ-surprise de son président, Laurent Troger, la semaine dernière.

« Nous avons plus de 150 contrats majeurs, a-t-il noté. Ce dont nous parlons, c’est de quelques projets difficiles datant de 2010, 2011 et 2012. »

Bombardier a par ailleurs publié hier des résultats financiers qui ont semblé redonner aux investisseurs la confiance qu’ils avaient perdue en novembre. L’entreprise avait alors révélé l’existence d’un trou dans les liquidités en raison des problèmes ferroviaires.

Bond de 23 % en Bourse

L’action de Bombardier a explosé de 23 % hier, pour clôturer à 2,51 $, à la Bourse de Toronto.

Pour la première fois depuis 2013, Bombardier a terminé l’année dans le vert avec des profits nets de 572 millions $ US. Mais surtout, l’entreprise a généré plus de 1 milliard $ US de liquidités au quatrième trimestre, ce qui a largement surpassé les attentes des analystes.

L’amélioration des résultats s’explique notamment par la hausse des marges bénéficiaires, la cession du programme d’avions C Series à Airbus et l’entrée en service du nouveau jet d’affaires Global 7500.

En 2018, la C Series, rebaptisée A220 par Airbus, a subi une perte de près de 159 millions $, soit 4,8 millions $ pour chacun des 33 appareils livrés.

