Les Sabres manquent d’opportunisme face aux Rangers

Les Sabres de Buffalo ont raté une belle occasion de se rapprocher d’une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, vendredi soir, alors qu’ils se sont inclinés 6 à 2 devant les Rangers, à New York.

Les visiteurs ont été dans le coup jusqu’à la fin de la troisième période. Des erreurs de Rasmus Dahlin et du gardien Linus Ullmark ont alors mené aux buts de Pavel Buchnevich et Vladislav Namestnikov, marqués à huit secondes d’intervalle.

Namestnikov a complété le travail dans les dernières secondes du match en comptant dans un filet désert. L’attaquant russe a d’ailleurs conclu la rencontre avec trois points.

Boo Nieves, Jesper Fast et Jimmy Vesey ont été les autres marqueurs de l’équipe locale.

Du côté des Sabres, Jeff Skinner a inscrit ses 35e et 36e buts de la saison.

Il n’est qu’à une réussite d’égaler sa meilleure récolte en carrière, obtenue lors de la saison 2016-2017 alors qu’il portait l’uniforme des Hurricanes de la Caroline.

Pour sa part, Alexandar Georgiev a réalisé 31 arrêts devant la cage des Rangers. À l’autre bout de la patinoire, Ullmark a cédé cinq fois sur 28 tirs.

Les Hurricanes se rapprochent

Pendant ce temps, en Caroline, les Hurricanes n’ont pas manqué leur chance.

Grâce à une victoire de 3 à 1 contre les Oilers d’Edmonton, ils se sont approchés à un point des Penguins de Pittsburgh et du huitième rang dans l’Est, le dernier donnant accès aux séries. Par le fait même, ils ont creusé l’écart avec les Sabres, qui sont maintenant trois points derrière. La formation de Buffalo a toutefois un match en main.

C’est Lucas Wallmark qui a été l’auteur du but gagnant contre les Oilers. Les trois premiers buts du match ont été inscrits dans les trois premières minutes de jeu. Nino Niederreiter a ouvert la marque pour l’équipe locale après 37 secondes. Leon Draisaitl a répliqué pour les visiteurs 45 secondes plus tard. Quant à Wallmark, il a enfilé l’aiguille après 2 min 16 s de jeu. Niederreiter a finalement scellé l’issue du match avec son 17e but de la saison, son deuxième de la rencontre, au troisième vingt. Sebastian Aho a contribué à ses deux réussites.

Curtis McElhinney a livré une solide performance devant la cage des Hurricanes, où il a repoussé 38 tirs. Son vis-à-vis, Mikko Koskinen, a réalisé 24 arrêts. Pour les Oilers, il s’agit d’une neuvième défaite en 10 matchs.